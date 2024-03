A un día de conocerse la inflación del mes de febrero, que ratificó una baja en el ritmo de aumento de los precios, el presidente Javier Milei hizo declaraciones y mostró su intención de seguir sosteniendo su plan económico.

“Hay que soportar un poco más esta situación débil de actividad económica, pero evitar la hiperinflación”.

Por otra parte, el presidente señaló que “la inflación core (núcleo) está por debajo del 10%”, aunque aseguró que el número de febrero “es una tragedia” y admitió que marzo “es un mes con una estacionalidad profundamente complicada”.

En cuanto al cepo, Milei dejó en claro que la opción de abrirlo está mucho más cerca que lejos. El Fondo estima que esto podría realizarse cerca de mitad de año.

“El problema es que si nosotros abrimos nadie me asegura que no haya una corrida. Por eso dije que para abrirlo ahora necesito conseguir 15.000 millones de dólares. No estoy dispuesto a correr el riesgo, prefiero soportar un poco más esta situación débil de actividad pero evitar la hiperinflación”, explicó Milei.

La inflación de febrero fue de 13,2% y acumuló 276,2% durante el último año, según informó el Instituto Nacional de Estadística y Censos (Indec). El dato mensual implicó una desaceleración respecto al 20,6% que había marcado enero y el 25,5% de diciembre, el que fuera el número más alto desde febrero de 1991.