Precios en Mendoza: cómo figura el panorama tras el intenso mes de octubre

La inestabilidad del dólar entre septiembre y octubre dejó su huella en los precios de Mendoza y el país. Según economistas, la inflación volvió a acelerarse en el décimo mes del año, luego de varios meses de mantenerse cerca del 2%. El aumento se explica, principalmente, por el encarecimiento del dólar en la previa de las elecciones y por ajustes en servicios públicos, comunicaciones, salud y educación, que treparon por encima del promedio del Índice de Precios al Consumidor (IPC).

De acuerdo con el economistas, varios rubros se aceleraron y rondaron el 3% por la suba del dólar registrada en octubre. Especialistas detallaron que alimentos, medicamentos y servicios públicos fueron los que más presionaron sobre el índice general, aunque aclaró que otros sectores se mantuvieron por debajo del promedio, lo que ayudó a moderar parcialmente el dato final.

Con ese escenario, la inflación de octubre se ubicaría entre el 2,5% y el 2,7%, un salto frente al 1,9%–2% que se había registrado en los meses previos. En línea con este diagnóstico, consultoras nacionales como Empiria, EcoGo e Invecq coincidieron en que el índice de precios volvió a tomar impulso durante octubre.

Hacia adelante, los analistas proyectan una leve baja para noviembre, en caso de que el mercado cambiario logre estabilizarse tras el resultado electoral. El dólar se mantuvo más calmo y eso puede devolver la inflación al 2%, apuntaron desde distintas consultoras privadas.

A esto se suma la fuerte apertura de importaciones, que introduce productos a precios muy competitivos y limita la capacidad de las empresas locales de ajustar valores. Sin crédito y con costos internos elevados, muchas industrias enfrentan un escenario complejo.

En síntesis, octubre volvió a marcar un repunte inflacionario, impulsado por la volatilidad del dólar y los ajustes sectoriales. Si la calma cambiaria se sostiene, noviembre podría traer un respiro leve, pero la recuperación del poder adquisitivo aún parece lejana.