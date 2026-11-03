Pozos de Agrelo: Irrigación reglamentó la sentencia de la Corte y fijó las exigencias para otorgar permisos de agua subterránea

En cumplimiento con lo dictaminado por la Suprema Corte, el Departamento General de Irrigación oficializó las pautas para regularizar las perforaciones subterráneas en Agrelo. Mediante la resolución 397, el organismo conducido por Sergio Marinelli habilitó el mecanismo para conceder autorizaciones temporales a las fincas y proyectos vitivinícolas de la zona.

La medida responde al conflicto legal que concluyó en marzo pasado, cuando el máximo tribunal desestimó las demandas de las empresas sobre la margen derecha del Río Mendoza y dispuso el cegado de pozos. Sin embargo, el fallo dejó abierta una vía excepcional regulada por el órgano del agua para otorgar permisos precarios que eviten la paralización productiva de los terrenos ya implantados.

Permisos condicionados: 10 años, medición telemétrica y pago de valor llave

El esquema normativo establece que los títulos tendrán una validez de una década (prorrogable bajo análisis técnico) y se ajustarán estrictamente al volumen hídrico necesario para las hectáreas que se encontraban bajo riego al momento del otorgamiento.

Para acceder al esquema, los permisionarios deberán cumplir con un pliego de exigencias técnicas y económicas:

Sistemas de medición: colocación obligatoria de caudales con tecnología de telemetría, permitiendo que inspectores del organismo accedan a las propiedades en cualquier momento para auditorías.

Uso eficiente: demostrar una alta eficiencia global en la conducción y distribución del agua dentro del predio.

Abono de “valor llave”: cancelar el canon previsto en el presupuesto provincial, con la opción de financiarlo en hasta 10 cuotas anuales. Estos recursos serán liquidados a la Subdelegación del Río Mendoza y se destinarán de forma exclusiva a estudios e infraestructura de recarga del acuífero.

Inscripción registral: la condición precaria del permiso deberá asentarse en las escrituras, mensuras y en el Registro de la Propiedad Inmobiliaria para su oponibilidad ante terceros.

Desde Irrigación remarcaron que el otorgamiento no genera derecho a indemnización en caso de reducciones de caudal por causas ambientales o escasez, quedando la asignación sujeta a la disponibilidad técnica de la cuenca. Asimismo, se fijaron sanciones con “multas en agua” (descuento del volumen utilizable en temporadas siguientes) para quienes excedan las cuotas autorizadas.

El proceso administrativo requerirá un informe técnico previo dictaminado por el Tribunal Administrativo de Irrigación. La resolución se aplica de manera transitoria y exclusiva a las firmas vinculadas a la causa de Santa María de los Andes y a las empresas que impulsaron acciones judiciales análogas en el sector.

Entre las firmas y fideicomisos alcanzados por la reglamentación figuran Santa María de los Andes, Vitivinícola Bulnes, Golf Club Alto Agrelo, Inmobiliaria Reconquista, Viñas de Vertex, Fideicomiso Aymuray, Vignes Des Andes, Cerezas Argentinas, Santa Croce y el particular Máximo Luis Bomchil.