Potasio Río Colorado: los detalles del acuerdo entre el Gobierno y la empresa de Manzano

El acuerdo entre el Gobierno provincial y Compañía Minera Aguilar Potasio S.A. para la explotación de la mina de potasio en Malargüe se encuentra detallado en varios anexos que acompañan al Decreto 1979, enviado a la Legislatura para su aprobación. Aquí presentamos los aspectos esenciales de este pacto, destacando puntos clave que rodean esta importante inversión.

El proceso de revisión por parte del Gobierno incluye un período de 30 días para hacer observaciones, seguido de otros 30 días para que la empresa realice ajustes, y finalmente, 30 días más para el visto final. En caso de desacuerdo, se activará el mecanismo para resolver la Controversia Técnica, en el cual ambas partes designan expertos.

El acuerdo establece que el incumplimiento de cualquiera de las obligaciones asumidas en el Plan de Inversión, especialmente las inversiones detalladas en tiempo y forma, se considerará una violación del mismo. En caso de incumplimiento antes de la Etapa 1, se otorgan 45 días para corregirlo, con una posible extensión de 15 días si se argumenta que el plazo inicial fue insuficiente. Si el incumplimiento ocurre después de la Etapa 2, se extiende a 90 días. Persistiendo el incumplimiento, se aplicarán multas cuyos montos contribuirán al mejoramiento de la infraestructura, servicios públicos, salud y educación, bajo la dirección del Poder Ejecutivo.

Un aspecto crucial es la transferencia del 100% de las acciones vendidas a Mendoza Fiduciaria, garantizando el cumplimiento del Plan de Inversión. A medida que se cumplan las etapas, se liberará el 15% de las Acciones en Garantía. Al alcanzar el 50% del Plan de Inversión, se liberará el 10% restante de las Acciones Vendidas y se dará por terminado el Fideicomiso de Garantía.

Manzano, el empresario detras de las acciones de Minera Aguilar.

La empresa también debe presentar pólizas de seguro de caución como garantía de cumplimiento. La primera, de U$S 100 millones, cubre desde el cierre hasta el final de la Etapa 1. La segunda, de U$S 125 millones, estará vigente hasta la finalización de la segunda parte del proyecto. Finalmente, la tercera, de U$S 150 millones, se aplica desde que finaliza la anterior hasta la culminación del Plan de Inversión. La falta de presentación de estas pólizas permitirá al Gobierno aplicar multas por incumplimiento o ejecutar la garantía de cumplimiento en el peor escenario.

Además, el acuerdo incluye un acuerdo complementario en el que se reconoce el acuerdo de la empresa con Vale y las cláusulas que rigen en ese contrato firmado en 2020. Este acuerdo también establece poderes que no pueden ser revocados.

También se destaca un Memorándum de Entendimiento en el que ARG (empresa brasileña), Compañía Minera Aguilar Potasio S.A. y el Gobierno provincial acuerdan trabajar en conjunto en el desarrollo de la explotación, industrialización y comercialización del Potasio en la Provincia de Mendoza. Este documento no es vinculante y lleva las firmas de importantes representantes de las partes involucradas.

Finalmente, se detallan los 13 anexos que forman parte integral de este acuerdo, desglosando los distintos aspectos que vinculan a la firma de Manzano con el Gobierno provincial. Cada uno de estos documentos agrega una capa de detalle y responsabilidad a esta importante transacción minera.

El proceso de aprobación se encuentra en curso en la Legislatura provincial, y se espera que este acuerdo abra un nuevo capítulo en la explotación y desarrollo de recursos minerales en Malargüe, generando oportunidades económicas y beneficios para la región y la provincia.