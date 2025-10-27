Search
Instagram Facebook Twitter
aplicacion-elecciones-768x432
votos transparentes

Post-elecciones: cómo puedo saber quién ganó en mi mesa en solo tres pasos

Desde Diario NDI, te contamos cómo consultar los resultados exactos de tu mesa en la web oficial en solo tres pasos.

Mendoza no fue ajena a la “ola violeta” que se expandió por gran parte del país. En las elecciones legislativas celebradas este domingo, la lista encabezada por Luis Petri, actual ministro de Defensa, obtuvo más del 53% de los votos, asegurando así cuatro de las cinco bancas destinadas a la provincia en la Cámara de Diputados de la Nación.

En Mendoza, además de los comicios nacionales, se eligieron senadores y diputados provinciales, así como concejales en 12 departamentos, lo que generó un fuerte movimiento político en todo el territorio.

Pero más allá de los resultados generales, muchos mendocinos quieren saber cómo votó su barrio o incluso su propia mesa. Esa información está disponible y puede consultarse fácilmente desde cualquier dispositivo con conexión a Internet.

Paso a paso: cómo ver los resultados de tu mesa

1️⃣ Ingresá a la web oficial del Gobierno nacional: https://resultados.elecciones.gob.ar. Allí están escaneadas todas las actas de las mesas electorales del país.
2️⃣ En la parte superior derecha, seleccioná “Filtrar por territorio” (el ícono con forma de triángulo) y elegí la provincia de Mendoza en el mapa interactivo.
3️⃣ Completá los datos solicitados: país, provincia, sección (departamento), circuito (distrito), local (escuela) y número de mesa. Si no recordás tu número, podés encontrarlo en el talón de tu votación.

Una vez completados los campos, verás los resultados de tu mesa ordenados de mayor a menor, con la cantidad exacta de votos que obtuvo cada lista. Además, podés descargar el acta en formato PDF para guardarla o compartirla.

Con este sistema transparente y accesible, cada ciudadano puede conocer de primera mano cómo votó su comunidad y analizar si su entorno reflejó —o no— la tendencia nacional que tiñó de violeta el mapa argentino.

ETIQUETAS:

comiciosElecciones Legislativas 2025página webresultados electorales

+ Noticias

votos transparentes

Post-elecciones: cómo puedo saber quién ganó en mi mesa en solo tres pasos

Por: Redacción NDI

Todos y cada uno

Así quedaron los concejos deliberantes de todos los departamentos

Por: Agustin Zamora

"sistema integral"

AYSAM asumió el control de una obra clave de cloacas en Tunuyán y Tupungato

Por: Redacción NDI

pronóstico

Valle de Uco: cuánto tiempo queda hasta que vuelvan los días cálidos

Por: Génesis Sandoval

video

Insólito en Tunuyán: cayó nieve en el Manzano Histórico en plena primavera

Por: Redacción NDI

Hizo un pedido de escucha

Carolina Jacky saludó a los ganadores y pidió respetar la voz del pueblo mendocino

Por: Agustin Zamora
Instagram Facebook Twitter