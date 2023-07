La periodista Paula Varela ha generado revuelo en las redes sociales al ampliar la información sobre los rumores de una posible crisis entre la cantante Tini Stoessel y el futbolista Rodrigo de Paul. A través de su cuenta de Twitter, Varela afirmó que la pareja estaría separada, desatando una catarata de especulaciones y comentarios entre sus seguidores.

La falta de comunicación en redes sociales entre Tini Stoessel y Rodrigo de Paul habría sido el primer indicio de las versiones que circulan sobre su supuesta separación. Sin embargo, Paula Varela asegura tener más datos que revelan los motivos detrás de esta decisión.

Según la periodista, la pareja habría tomado la difícil decisión de distanciarse debido a «diferencias de proyectos». Tini Stoessel, con numerosos proyectos por delante y cuestiones de salud que ha compartido públicamente, habría sido un factor determinante en el distanciamiento entre ambos. Varela hizo estas declaraciones en su programa de El Canal de la Ciudad, afirmando que aunque puede que la situación se reacomode en el futuro, en este momento la pareja estaría separada.

Sin embargo, el periodista Daniel Ambrossino ha ofrecido otra versión al respecto. Desde el entorno de Tini Stoessel, se habría asegurado que la pareja no se encuentra separada y que continúan siendo personas cercanas. Ambrossino señaló que los rumores suelen surgir de fuentes no verificadas, insinuando que la información puede no ser del todo precisa.

La incertidumbre persiste mientras ambos protagonistas guardan silencio sobre el tema.