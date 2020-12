El juramento hipocrático incluye, entre otras cosas, que el medico se obliga a defender la vida, poniendo en un primer plano el reconocimiento de la existencia del “otro”, es decir de “un ser humano igual a mí”, cuya vida juro defender y a quien, como fundamento de una postura ética, me comprometo a no hacerle lo que no quisiera que me hagan, y esto, en mi opinión, no es discutible y tampoco motivo de controversia.

El problema se presenta cuando el análisis se hace desde el punto de vista verdaderamente conflictivo y sujeto a múltiples interpretaciones: ¿Cuándo comienza la vida? ¿Cuándo la ciencia, y no digo la fe, le otorga al ovulo fecundado la condición de “otro”? De esta manera, el conflicto ético en términos más corrientes se plantea en definir “a partir de cuándo” consideramos que el feto tiene vida y por lo tanto “a partir de cuándo” mi juramento hipocrático me impide hacerle daño o matarlo.

Vale la pena aclarar ahora que yo tengo la profunda convicción que desde el momento en que el ovulo y el espermatozoide se fusionan y unen su material genético se genera un nuevo ser distinto a ambos progenitores, con identidad propia, único e irrepetible, que “vive” desde el momento de la fecundación e inicia el camino progresivo de su desarrollo.

En un aborto voluntariamente se hace desaparecer un ser único que reúne todas las potencialidades para alcanzar una autonomía progresiva y conciencia propia de su existencia, que se interrumpen en forma irreversible, es decir, un ser vivo que muere.¿Puede la voluntad de una persona, aunque sea el ser gestante, terminar con este proceso?

Mi opinión es que no. Obviamente esto no involucra los casos en donde el embarazo es producto de una situación impuesta a través de un acto criminal (la violación) o cuando la gesta pone en riesgo la salud o la vida de la gestante, ya definidos en la ley vigente en nuestro país desde 1923 (Código penal de la Nación Argentina). Por último, el aborto voluntario no es, en mi opinión, un atentado contra un mandamiento divino, es claramente un atentado contra la vida, que todos los médicos juramos defender cuando adquirimos la condición de tal.