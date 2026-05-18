Por una salamandra, se incendió una vivienda en Tunuyán

Personal de Bomberos desplegaron un rápido operativo para sofocar un incendio que se desató en una vivienda de Tunuyán, originado aparentemente por un sistema de calefacción hogareño.

El hecho se registró a la 1.50 de la madrugada en un inmueble ubicado sobre la calle Reina (sin número). Tras un llamado de alerta a la línea de emergencias 911, los efectivos de la Comisaría 65° se desplazaron de inmediato al lugar para constatar la situación y coordinar las tareas de asistencia.

Según informaron fuentes policiales, a partir de las primeras pericias preliminares, las llamas se habrían iniciado en el sector del entretecho de la propiedad. Se presume que el fuego se desencadenó debido al calor o a un desperfecto derivado de una salamandra que se encontraba instalada y en funcionamiento dentro de la vivienda.

En el lugar trabajaron de forma conjunta dotaciones de la policía y del cuerpo de Bomberos Voluntarios del departamento. Afortunadamente, el siniestro pudo ser controlado antes de que afectara la estructura principal de la casa.

Como saldo del hecho, las autoridades confirmaron que se produjeron daños parciales concentrados en la zona del entretecho y un ahumamiento generalizado en los diferentes ambientes de la propiedad. Afortunadamente, no se registraron personas lesionadas ni intoxicadas por monóxido de carbono.