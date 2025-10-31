Por tercera vez consecutiva, las Fuerzas de Operaciones Especiales entrenaron a la elite de seguridad española

La Policía de Mendoza volvió a ser elegida por la élite de seguridad española para entrenarse en la provincia. Desde el 20 de octubre, las Fuerzas de Operaciones Especiales (FOE), integradas por el Grupo Especial de Seguridad (GES) y el Grupo de Resolución de Incidentes y Secuestros (GRIS), desarrollaron el Curso de Tiro de Combate Policial, un programa que combina precisión, estrategia y resistencia bajo condiciones de alta exigencia, y que concluyó este miércoles con las evaluaciones finales.

Cabe destacar que se trata de la tercera edición consecutiva en que España elige Mendoza para formar a su personal de élite, tras la experiencia de 2024 con el curso de Combate en Cuarto Cerrado (CQC). El jefe de las FOE, Javier Ortiz, explicó que “se trata de una capacitación destinada exclusivamente a las fuerzas españolas”, y resaltó que “en esta ocasión, uno de los cursantes de años anteriores fue invitado a desempeñarse como instructor, gracias al nivel alcanzado en las formaciones previas”.

Los participantes fueron el oficial Miguel Santiago Aleixandre López y a los agentes Jesús Lagarra Almuzara y Jorge Corts Raimundo, de la Policía de Valencia, junto con David Díez Valcarce, de la Guardia Civil.

Mientras el grupo de tiradores finalizaba su formación, las FOE continuaron con el Curso Básico de Formación para Francotiradores – GES, que se extenderá hasta el 8 de noviembre, con agentes como José Manuel García Álvarez, de la Guardia Civil, y Ricardo José Arauna Tomás, de los Mossos d’Esquadra, entrenando en uso de armas de precisión y técnicas avanzadas de observación y camuflaje.

¿Qué son las Fuerzas de Operaciones Especiales de Mendoza?

Las Fuerzas de Operaciones Especiales (FOE) de la Policía de Mendoza están integradas por el Grupo Especial de Seguridad (GES) y el Grupo de Resolución de Incidentes y Secuestros (GRIS). El primero actúa como unidad táctica ante situaciones de alto riesgo, con entrenamiento intensivo en intervención, rescate y custodia de dignatarios; mientras que el segundo se especializa en negociación en contextos críticos, como tomas de rehenes o personas atrincheradas.

El GES establece los parámetros de seguridad, cuenta con armamento especializado y se despliega con rapidez para neutralizar amenazas, mientras que el GRIS aplica técnicas de escucha activa y análisis situacional para resolver los conflictos sin recurrir a la fuerza. La coordinación entre ambos grupos es esencial para el éxito de las operaciones: mientras el GRIS inicia la negociación y mantiene la comunicación con la persona en crisis, el GES asegura la zona y brinda cobertura táctica, integrando fuerza y diálogo en una misma estrategia.