La tristeza de Sergio Agüero es notoria por estas horas ya que decidió dejar al fútbol por consejo médico.

Recientemente Sergio Agüero decidió –por consejo médico- retirarse de las canchas luego de ser examinado por el cuerpo médico que empezó a atenderlo cuando el 30 de octubre pasado, se retiró de la cancha por un fuerte malestar en el pecho que le impidió seguir jugando para su reciente equipo Barcelona.

Después de 46 días de sucedido este incidente, y ante las especulaciones reinantes, el delantero confirmó en conferencia de prensa que se retira de la actividad profesional: “Esta conferencia es para comunicarles que he decidido dejar de jugar al fútbol”. El anuncio lo realizó junto al presidente Joan Laporta.

“Es un momento muy duro. Lo primero es mi salud y ya saben por qué he tomado esta decisión. Así que estuve en buenas manos de los médicos, que han optado por la mejor decisión para mí y era dejar de jugar. Hace 10 días tomé la decisión. Quería contarles que hice todo lo posible para ver si había alguna esperanza, pero no ha habido muchas”, manifestó.

Y agregó: “Me voy con la cabeza alta, muy feliz. No sé qué me espera la vida, pero sé que tengo mucha gente que me quiere y quiere lo mejor. Gracias a los periodistas que vinieron. A los que me trataron bien, y a los que me trataron mal alguna vez también. Les agradezco a todos los hinchas de los clubes en los que he jugado. Me quedo con cosas muy bonitas”.

Su carrera

Finalmente, con 33 años y por valederas razones médicas, Sergio Agüero se retiró del fútbol como uno de esos baluartes que siendo el jugador que más joven en debutar –con 15 años en independiente- le daban cierto aire al fútbol nacional.

Fue una de las semillas que alimentó la ilusión de títulos nacional, pero brilló más en su desarrollo en otros equipos: pasó por el Atlético de Madrid y se erigió como un mito del Manchester City a lo largo de una década: alzó 15 títulos y anotó 260 goles en 389 partido para transformarse en el máximo artillero de la historia del club inglés.

Acumuló 21 títulos en su carrera, uno de ellos la Copa América 2021 con la selección argentina, y por eso el Kun es uno de los futbolistas albicelestes que más coronas consiguió en toda su carrera.

