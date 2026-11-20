La Dirección General de Escuelas (DGE) anunció que este viernes todas las escuelas de Mendoza realizarán un simulacro de sismo obligatorio, situación que obligará a que todas las actividades escolares se interrumpan de manera momentánea en los distintos turnos.

En ese marco, la DGE estableció tres horarios para llevar adelante el ejercicio, que se desarrollará en coordinación con Defensa Civil.

Según lo dispuesto en el Memo 55/26, los simulacros se realizarán en los siguientes horarios:

Turno mañana: 10.30.

10.30. Turno tarde: 15.30.

15.30. Turno vespertino: 20.30.

La medida alcanza a todos los establecimientos educativos de la provincia que dependen de la DGE., por lo que las instituciones deberán respetar los horarios establecidos y organizar el ejercicio de manera coordinada.

Cuántos simulacros de sismo debe realizar cada escuela

El Memo 55/26 establece que los ejercicios de prevención serán obligatorios durante el ciclo lectivo 2026. Además de las fechas fijadas a nivel provincial, cada institución deberá realizar al menos un simulacro por mes en todos los turnos.

La organización estará a cargo de los equipos directivos, que deberán distribuir los ejercicios en distintos horarios dentro de la jornada escolar.

Por otra parte, la DGE recomendó a la comunidad educativa leer y compartir el Plan de Acción Familiar (PAF), elaborado por el Ministerio de Seguridad y Justicia. Se trata de un manual con pautas para organizarse ante emergencias naturales o provocadas por la actividad humana, como sismos, inundaciones, crecidas e incendios.