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FECHA FIFA

¿Por qué Sebastián Villa no fue convocado a la Selección Colombia?

Cuando parecía que el capitán de La Lepra volvería a vestir la camiseta de los Cafeteros, el seleccionador Néstor Lorenzo dio marcha atrás.

El gran objetivo de Sebastián Villa para este 2026 es retornar a la Selección Colombia para poder disputar el Mundial. Así lo ha hecho saber en reiteradas oportunidades. El gran nivel que el capitán de Independiente Rivadavia mostró a lo largo de 2025 hizo que volviera a estar en el radar del combinado cafetero.

Y cuando parecía que el delantero daba el primer paso en su lucha, todo se vino abajo. Luego de que trascendiera que sería convocado por Néstor Lorenzo para disputar los próximos amistosos con la Selección Colombia -los últimos antes de que se dé la lista definitiva para el Mundial-, fue el propio entrenador el que salió aclarar la situación.

En la antesala del amistoso que Colombia disputará con Croacia el próximo jueves, Lorenzo detalló que sí hubo un llamado a Villa, que fue incluido en una lista preliminar de entre 50 y 60 jugadores. Incluso se le tramitó la visa para que pueda ingresar a Estados Unidos, donde los Cafeteros disputarán sus juegos.

Finalmente, Sebastián Villa no será parte de la Selección Colombia en la próxima fecha FIFA.

Sin embargo, el seleccionador explicó que se lo incluyó en la lista preliminar para garantizar la disponibilidad del futbolista ante una eventual citación. Además, detalló que el trámite de la visa es una gestión protocolar y que ésta no garantiza la inclusión definitiva en la nómina.

Continuando con su explicación, y ya refiriéndose a lo estrictamente futbolístico, Lorenzo dijo que “analizamos la competencia que tiene en su posición y se decidió no convocarlo“. En ese sentido, el seleccionador descartó que su no convocatoria responda a motivos extradeportivos, y sentenció que no es “quién para juzgarlo” por las causas judiciales que involucraron al capitán de la Lepra.

Pese a no ser citado para los amistosos ante Croacia y Francia, Lorenzo le dejó una puerta abierta al extremo del conjunto mendocino, al asegurar que “volvió a estar en el espectro de la Selección” y continúa siendo seguido de cara a próximas citaciones, incluido el proceso hacia el Mundial 2026.

Néstor Lorenzo habló de la no convocatoria de Sebastián Villa

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