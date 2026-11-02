“¿Por qué no?”: Cristina Fernández de Kirchner le abrió la puerta a una posible candidatura en 2027

Cristina Fernández de Kirchner volvió a hablar de su futuro político y no descartó ser candidata en las elecciones presidenciales de 2027. En una entrevista concedida al periódico estadounidense The Washington Post, la exmandataria dejó abierta esa posibilidad, aunque la condicionó a la recuperación de sus derechos políticos.

“Cuando recupere mis derechos políticos, ¿por qué no?“, respondió al ser consultada sobre una eventual candidatura. La frase reavivó las especulaciones sobre su futuro político y dejó en claro que no considera definitivamente cerrada la posibilidad de volver a pelear por el Sillón de Rivadavia.

La entrevista se realizó en su departamento ubicado en San José 1111, donde cumple una condena de seis años bajo arresto domiciliario. Cabe recordar que su condena también contempla una inhabilitación perpetua para ejercer cargos públicos.

Cristina Fernández de Kirchner apuntó contra Milei y Trump

Durante la conversación, la exmandataria se refirió al escenario político internacional y pronosticó una derrota de Donald Trump y del Partido Republicano en las elecciones de mitad de mandato que se celebrarán este martes en Estados Unidos.

“Paradójicamente, el hombre que ha hecho todo lo posible para ayudar a los gobiernos de derecha a ganar en América Latina perderá las elecciones en su propio país“, sostuvo Fernández de Kirchner, en alusión al presidente estadounidense.

También expresó su expectativa de que los votantes impulsen un avance de las fuerzas progresistas. En ese marco, comparó su situación judicial con la que atravesó el presidente brasileño Luiz Inácio Lula da Silva, quien permaneció 580 días detenido antes de que sus condenas fueran anuladas.

En ese sentido, en referencia al mandatario de Brasil, la expresidenta contó que Lula le transmitió un consejo durante ese período: “Haz ejercicio y no te deprimas“.

Las críticas a la Justicia

Otro de los temas abordados fue su situación judicial. En ese aspecto, Cristina Fernández de Kirchner volvió a rechazar las acusaciones de corrupción y cuestionó el proceso por el que fue condenada.

En paralelo, junto a su abogado Rafael Valim, presentó un pedido ante el Comité de Derechos Humanos de Naciones Unidas para que revise su caso, al considerar que no contó con las garantías procesales correspondientes.

Valim, quien fue asesor de Lula da Silva, señaló que el objetivo prioritario es recuperar los derechos políticos de la expresidenta, y advirtió sobre las consecuencias que podría tener una falta de respuesta por parte de Argentina: “Si Argentina no cumple, preveo una movilización social irresistible por parte del pueblo argentino“.

La derrota del peronismo en 2023

En otro tramo de la entrevista, la exmandataria reconoció que el peronismo tuvo responsabilidad en la derrota electoral de 2023, luego de un año en el que la inflación alcanzó el 211% durante el gobierno de Alberto Fernández.

La exmandataria admitió que en ese período se produjo un “colapso en la cultura laboral“, una definición con la que reconoció parte de los problemas que atravesó el oficialismo antes de perder las elecciones presidenciales.