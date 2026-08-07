Por qué mi celular no envió la alerta durante el sismo que se sintió este jueves en el Valle de Uco

El sismo de magnitud 4,5 que se registró el jueves por la noche en Mendoza volvió a generar dudas entre los usuarios de Android, ya que la alerta sísmica de Google no se activó a pesar de que el movimiento se sintió con fuerza en gran parte del Gran Mendoza. Según se explicó, el sistema no reunió la cantidad de datos simultáneos necesarios para considerar que existía un riesgo suficiente como para emitir una notificación masiva.

De acuerdo con el Instituto Nacional de Prevención Sísmica (Inpres), el temblor alcanzó una intensidad de entre IV y V en la escala de Mercalli, un nivel en el que el servicio podría comenzar a enviar alertas. Esta herramienta funciona a partir de los acelerómetros de los teléfonos Android, que actúan como sensores y transmiten información a los servidores de Google cuando detectan movimientos compatibles con un sismo.

La empresa no recibió una cantidad suficiente de reportes al mismo tiempo desde la zona afectada, por lo que el algoritmo interpretó que no había evidencia suficiente de un evento potencialmente destructivo y descartó el envío de la advertencia. No es la primera vez que ocurre una situación similar, ya que en las últimas semanas también se habían registrado reclamos por la falta de activación del sistema.

Los especialistas recomiendan mantener habilitadas las alertas sísmicas en los dispositivos Android, ya que pueden resultar clave ante terremotos de mayor magnitud. Para activarlas, es necesario ingresar a Configuración, buscar el apartado Seguridad y emergencia —o Ubicación, según la versión del sistema operativo— y verificar que la opción Alertas de sismos esté encendida. Además, el teléfono debe tener activadas la ubicación y una conexión a internet mediante datos móviles o Wi-Fi para que el servicio funcione correctamente.