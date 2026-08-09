Por qué imputaron al segundo conductor involucrado en el fatal accidente del acceso Este

Francisco Iván Santos, de 19 años, quedó imputado por el accidente fatal ocurrido en Guaymallén, en el que murió Claudio Assenza, de 43 años, y otras personas resultaron heridas. El joven fue acusado por homicidio culposo y lesiones culposas graves agravadas por la cantidad de víctimas, en concurso ideal.

La imputación fue formulada por la fiscal de Tránsito Giselle Lana, quien resolvió que Santos permanezca privado de su libertad mientras avanza la investigación. Su situación procesal será definida durante los próximos días, a medida que se incorporen nuevas pruebas para determinar las circunstancias en las que ocurrió el siniestro.

El accidente se produjo durante la mañana del sábado, cuando Santos circulaba a bordo de un Jeep por el Acceso Este, en dirección oeste. Según declaró ante los investigadores, en un determinado momento perdió el dominio del vehículo y terminó cayendo desde el puente hacia calle Alberdi.

El joven sostuvo que la pérdida de control pudo haber estado relacionada con el mal estado de la carpeta asfáltica. Además, manifestó que, debido a la rapidez con la que se produjo el episodio, no pudo establecer si antes de precipitarse desde el puente había impactado contra otro vehículo.

En el lugar fueron encontrados dos vehículos dados vuelta: el Jeep conducido por Santos y una Nissan Kicks, en la que viajaba Assenza junto a su familia.

El conductor del Jeep no presentaba lesiones visibles y fue asistido por personal del Servicio de Emergencias Coordinado (SEC). Además, se le practicó un dosaje de alcohol en sangre que arrojó 0,0 gramos por litro.

Una víctima fatal y una familia herida

El otro vehículo era conducido por Claudio Assenza, de 43 años, quien murió como consecuencia de las heridas sufridas en el impacto. Su fallecimiento fue constatado por personal médico en el lugar.

Los dos hijos de Assenza también resultaron heridos y fueron trasladados al Hospital Notti. La niña quedó internada en una sala común, mientras que el niño debió ser intervenido quirúrgicamente y posteriormente quedó alojado en terapia intensiva.

La esposa de Assenza sufrió, en tanto, heridas de gravedad y fue trasladada al Hospital Central, donde ingresó en estado crítico.

Mientras la investigación busca determinar con precisión cómo se produjo la caída de los dos vehículos desde el Acceso Este, la Justicia ya definió la primera situación procesal para Santos, quien permanece detenido e imputado por las consecuencias fatales y las lesiones provocadas por el siniestro.