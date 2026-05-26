Por qué imputaron a Humberto Mingorance: la acusación contra Aysam por contaminación y daño agravado

La imputación contra el titular de Aysam, Humberto Mingorance, y otros responsables técnicos de la empresa estatal no sólo se explica por los reiterados desbordes cloacales en Los Corralitos. La acusación judicial apunta directamente a presuntos delitos ambientales vinculados a contaminación peligrosa del agua y daño agravado sobre infraestructura pública.

La decisión fue tomada luego de que dos fiscales recomendaran avanzar con la imputación en base a las pruebas acumuladas, informes técnicos y el daño ambiental constatado en la zona este de Guaymallén.

Según surge del expediente, Aysam arrojó líquidos cloacales al “Rama 12”, un cauce perteneciente al canal Vertientes Corralitos, afectando no sólo el sector inmediato del derrame sino también áreas ubicadas aguas abajo.

La causa se concentra en la zona de Severo del Castillo y 2 de Mayo, por donde atraviesa el colector cloacal Noreste, uno de los más importantes del Gran Mendoza y que transporta efluentes de cientos de miles de personas.

Qué agravó la situación judicial de Aysam

Uno de los puntos que agravó la situación judicial fue que, según consta en la investigación, este año Aysam volvió a derramar líquidos contaminantes sobre un curso de agua sin autorización del Departamento General de Irrigación.

Además, durante las intervenciones se habría producido la rotura de parte de la infraestructura hídrica del canal, un elemento que para la Justicia suma gravedad al caso.

La falta de autorización oficial y los daños provocados sobre bienes públicos se agregan así a la acusación principal por contaminación ambiental.

De hecho, el expediente judicial ya tenía antecedentes abiertos por los derrames registrados durante el año pasado, cuando vecinos y productores denunciaron contaminación, olores nauseabundos y afectación de canales de riego y pozos de agua.

La acusación formal contra Mingorance y Aysam

La imputación quedó encuadrada bajo las figuras de daño agravado y contaminación peligrosa de un curso de agua con residuos considerados peligrosos.

“Daño agravado por ser ejecutado sobre un bien de uso público con contaminación del agua de un modo peligroso para la salud”, sostiene la acusación formal basada en los artículos 184 inciso 5 del Código Penal y los artículos 55 y 57 de la Ley Nacional 24.051 de Residuos Peligrosos.

La base técnica de la acusación surge, en gran parte, de la resolución 481 del Departamento General de Irrigación, el mismo organismo que le impuso a Aysam una multa de 120 millones de pesos por los derrames.

Allí se sostiene que los líquidos cloacales vertidos deben ser considerados residuos peligrosos por el riesgo sanitario y ambiental que representan.

Qué dice la Ley de Residuos Peligrosos

El artículo 55 de la Ley Nacional 24.051 establece penas para quienes “envenenaren, adulteraren o contaminaren de un modo peligroso para la salud el suelo, el agua, la atmósfera o el ambiente en general” mediante el uso de residuos peligrosos.

Ese encuadre legal es central en la acusación que ahora enfrenta la conducción de Aysam, en una causa que ya se convirtió en uno de los mayores conflictos ambientales y políticos de Mendoza en los últimos años.

Mientras tanto, los vecinos de Los Corralitos continúan reclamando soluciones estructurales y denuncian que los episodios de contaminación afectan desde hace tiempo la salud, la actividad agrícola y la calidad de vida de toda la zona.