La final de la Copa Libertadores 2026 dejó, una vez más, a un equipo de Brasil -en este caso el Palmeiras- en lo más alto del continente. Pese al dominio abrumador que en los últimos ocho años han mostrado los conjuntos brasileros, en esta última edición hubo un galardón que hizo que el fútbol argentino -y, especialmente, el mendocino- mire a toda Sudamérica desde arriba: un jugador de Independiente Rivadavia fue el máximo artillero de la Copa.

Se trata de Álex Arce, el letal artillero paraguayo de la Lepra, que terminó la competencia como máximo goleador del torneo, con nueve tantos, una marca que le permitió quedar por encima de los principales delanteros de los equipos más importantes del continente.

El delantero paraguayo sacó una diferencia de dos goles sobre su inmediato perseguidor, Carlos González, de Independiente del Valle, quien finalizó con siete tantos. El tercer puesto fue para Bruno Henrique, de Flamengo, con cinco.

La final entre Palmeiras y Estudiantes de La Plata, que terminó con triunfo y consagración del equipo brasileño por 1 a 0, tampoco alteró el orden de los primeros puestos. Así, Arce cerró la edición 2026 en la cima de la tabla de artilleros.

Una vez consumado el logro, desde las cuentas de la Lepra felicitaron a Arce. “GOLEADOR DE AMÉRICA”, comienza el posteo de los Azules del Parque, que detallaron la cantidad de tantos convertidos por su delantero.

GOLEADOR DE AMÉRICA 🌎⭐



Con 9 tantos, Alex Arce se consagró como el máximo goleador de la CONMEBOL Libertadores 2026.



Un leproso en lo más alto del continente.



¡HISTORIA PURA! 💙 pic.twitter.com/l76n02CE2S — Independiente Rivadavia (@CSIRoficial) November 28, 2026

“Un leproso en lo más alto del continente. ¡HISTORIA PURA!”, concluye el posteo