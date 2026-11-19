El próximo lunes habrá un nuevo feriado nacional que permitirá disfrutar de un fin de semana largo de tres días. La fecha corresponde al Día de la Soberanía Nacional, que este año se trasladará para conformar una jornada extendida de descanso.

El calendario de feriados nacionales de noviembre tendrá un nuevo día de descanso el próximo lunes 23. Se trata de una fecha que originalmente se conmemora cada 20 de noviembre, pero que en 2026 será trasladada para generar un fin de semana largo en todo el país.

De esta manera, los argentinos podrán disfrutar de tres jornadas consecutivas de descanso: sábado 21, domingo 22 y lunes 23 de noviembre. La medida alcanza a todas las provincias y a la Ciudad Autónoma de Buenos Aires.

El traslado responde a lo establecido por la Ley 27.399, que regula los feriados nacionales y determina que aquellos que coinciden con un jueves o viernes deben pasar al lunes siguiente. Como este año el 20 de noviembre cae viernes, el descanso se trasladará al lunes 23.