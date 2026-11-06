Por qué el Valle de Uco quedó envuelto en los rumores sobre la supuesta huida de Santiago Peña de Paraguay

La crisis política que atraviesa Paraguay tuvo un capítulo inesperado con Mendoza como gran protagonista. Mientras el futuro del renunciante Santiago Peña concentraba la atención en su país, una serie de versiones sobre su posible salida hacia Argentina puso a la provincia en el centro de las especulaciones. El Valle de Uco quedó involucrado en ese escenario a partir de un movimiento aéreo que despertó interrogantes y alimentó rumores sobre el paradero del todavía mandatario paraguayo.

La versión de una supuesta huida de Peña comenzó a circular dentro del propio ámbito político paraguayo y rápidamente tuvo repercusión en las redes sociales. En ese contexto, Mendoza fue mencionada como uno de los posibles destinos, aunque la hipótesis luego terminaría siendo desmentida.

Sin embargo, hubo un elemento concreto que contribuyó a alimentar las sospechas: la llegada inusual de vuelos privados procedentes de Paraguay.

A Mendoza arribó una inusual cantidad de vuelos privados provenientes desde Paraguay.

El Valle de Uco, detrás de los vuelos provenientes desde Paraguay

Según informó el diario MDZ, al menos un vuelo privado proveniente de Asunción llegó este jueves a Mendoza. Pero el motivo de ese desplazamiento no estaba relacionado con la crisis política paraguaya ni con una eventual salida del presidente. Detrás del movimiento había un acontecimiento de carácter privado: el casamiento de una pareja oriunda de Paraguay en una bodega del Valle de Uco.

En ese contexto, tanto los novios como parte de sus familiares llegaron a Mendoza durante la jornada y quedó registrado el arribo de una aeronave privada desde ese país.

Además, habría un vuelo chárter contratado para trasladar a los invitados a la celebración, lo que explicaría la circulación de aeronaves vinculadas con Paraguay en coincidencia con los rumores sobre Peña.

Así, un evento privado en una bodega del Valle de Uco terminó cruzándose con una de las principales versiones que circularon durante la crisis institucional paraguaya.