Por qué el 29 de abril se celebra el Día del Animal en Argentina

Como cada año, este 29 de abril en Argentina se conmemora el Día del Animal. Sin embargo, a nivel mundial dicha celebración tiene como fecha fijada el 4 de octubre, lo que abre el interrogante: ¿por qué en nuestro país el 29 de abril es el Día del Animal?

La respuesta está ligada a un nombre: Ignacio Lucas Albarracín, quien fuera un referente histórico en la promoción de los derechos de los animales en Argentina.

La primera celebración se realizó en 1908, cuando Albarracín, junto al director del zoológico porteño Clemente Onelli, organizó una “Fiesta del Animal” en Buenos Aires. Cabe destacar que en esa oportunidad el evento estaba previsto para el 29 de abril, pero debió reprogramarse para el 2 de mayo debido a condiciones climáticas.

Sin embargo, con el paso del tiempo, la fecha original se mantuvo y terminó coincidiendo, casualmente, con el día de la muerte de Albarracín.. Esta coincidencia hizo que se consolidara la elección definitiva de esa fecha para conmemorar en Argentina el Día del Animal.

En Argentina la fecha toma especial importancia, ya que -según relevamientos recientes- 8 de cada 10 hogares del país tiene mascota, lo que marca el peso que éstas tienen para los argentinos. Este fenómeno ha sido determinante para que en los últimos años se lleguen a establecer servicios de obras sociales para animales.

¿Quién era Ignacio Lucas Albarracín?

Albarracín, nacido en 1850 y fallecido el 29 de abril de 1926, fue abogado y presidente de la Sociedad Argentina Protectora de Animales, desde donde impulsó iniciativas destinadas a combatir el maltrato animal y promover su protección.

Albarracín fue el principal promotor de la sanción de la Ley 2786 de Protección de Animales, considerada una de las primeras normas en el país orientadas a prevenir el maltrato animal.

Además, encabezó campañas contra prácticas como las riñas de gallos, las corridas de toros y el tiro a la paloma, y trabajó en la concientización sobre el trato hacia los animales.

¿Cómo protege Argentina a los animales?

En la actualidad, la normativa argentina contempla herramientas legales para la protección animal. Entre ellas, se destaca la Ley 14.346, que penaliza el maltrato y los actos de crueldad.

A su vez, en los últimos años se incorporaron nuevas disposiciones como la Ley 27.330, que prohíbe las carreras de perros en todo el territorio nacional y promueve la esterilización.

Argentina también adhiere a la Declaración Universal de los Derechos del Animal, que establece principios generales para el respeto y la protección de los animales.