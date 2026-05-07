¿Por qué descartaron un brote de hantavirus en Mendoza?

Este jueves trascendió que un hombre de origen neerlandés que murió de hantavirus en el crucero MV Hondius, que partió desde Ushuaia rumbo a las Islas Canarias, había tenido un paso reciente por Mendoza, situación que hizo que las alarmas se encendieron en la provincia.

Tras algunas horas de incertidumbre, desde el Ministerio de Salud de Mendoza descartaron un brote de hantavirus en el territorio provincial. Además, las autoridades locales mantuvieron reuniones con sus pares de Nación para evaluar los pasos a seguir en caso de que eventualmente aparezca un caso de hantavirus.

“Lo que hemos acordado es colaborar en la investigación epidemiológica, esperar a que se aclaren un poco más los datos de la investigación“, explicó la doctora Andrea Falaschi, directora de Epidemiología, Calidad y Control de Gestión del ministerio de Salud y Deportes de Mendoza.

Según precisó Falaschi, en los sitios en donde hay circulación endémica del virus se hace una prueba PCR para realizar las investigaciones pertinentes.

Sobre el hantavirus, la funcionaria detalló que se trata de una enfermedad que “produce un síndrome cardiopulmonar grave que hace que los pacientes deban ser conectados a un respirador”.

Por qué Mendoza estaría fuera de peligro

De acuerdo a la explicación de Falaschi, el periodo máximo de contagio de la enfermedad es dos dias previos a que comiencen los síntomas, y hasta cinco días despúes del inicio de éstos.

“Estas personas comenzaron con los síntomas el 6 de abril, el caso 1. Y ellos pasaron por los pasos fronterizos de la provincia para ir a Chile el 12 de febrero y volvieron a ingresar el 16 de febrero. O sea que el lapso de contagiosidad nos hace que estamos fuera del peligro. Pero siempre es importante destacar que no hemos tenido casos endémicos de hantavirus“, detalló la funcionaria.

Por qué hay que tener precaución

Pese a que Mendoza estaría fuera de peligro en lo que respecta a contagios vinculados a los casos de hantavirus en el crucero, Falaschi dijo que en la provincia habita el ratón colilargo, el cual señaló que es “el vector”.

En referencia al animal, indicó que se trata de una especie silvestre que vive en zona cordillerana. “Hay que tener precaución si uno hace trekking, campamentos, sobre todo en la zona sur, que está más ligada a la Patagonia: Malargüe, Alvear, San Rafael y toda la zona de la cordillera andina“, amplió.

Otro factor a tener en cuenta, es que el virus Andes presenta una particularidad: en ocasiones excepcionales puede propagarse a través de un brote interhumanos por contacto muy estrecho, tal como el caso del turista neerlandés con su pareja.

“Quiero llevar tranquilidad de que no hay un riesgo cierto en nuestra población. Sí, que estén alerta las personas que hacen andinismo, que están en contacto con parques nacionales, donde puede haber este tipo de ratón“, concluyó Falaschi.