¿Por qué Colapinto impresiona más allá de los resultados?

Un espectador ocasional de la Fórmula 1 podría consultar la clasificación de un Gran Premio y ver a Franco Colapinto batallando en la retaguardia, fuera de los puntos y de la gloria de la televisión, e inmediatamente lo juzgaría por sus resultados finales. Pero en la Fórmula 1 el resultado lo consigue el monoplaza, por lo que la mejor forma de medir el talento de un piloto es enfrentándolo directamente a su compañero de equipo.

El reto de Colapinto en su año debut no es solo adaptarse a la F1, sino hacerlo a bordo de uno de los coches menos competitivos de la parrilla y frente a un piloto consagrado, ganador de un Gran Premio, como Pierre Gasly. Y en esa guerra, la más importante, el argentino está justificando por qué su nombre ilusiona.

Comprendiendo el factor Alpine

Antes de calificar al piloto, hay que conocer su herramienta. El actual Alpine, si bien ha dado muestras de progreso, sigue siendo un coche con carencias de base. Es un auto que, de acuerdo a los análisis técnicos, sufre para generar carga aerodinámica y, por ende, tiene problemas en curvas de baja y media velocidad. También batalla con el manejo de las gomas, vital en la F1 actual, y por eso cae en rendimiento en las tandas largas de carrera.

A excepción de circuitos muy concretos o carreras locas de lluvia, el monoplaza no está concebido para luchar habitualmente por el Top 10. El coche es tan lento que marca el techo.

En las apuestas deportivas, los Alpine siempre son los underdogs en cada carrera, con cuotas altísimas solo para terminar en los puntos. Aunque recientemente Gasly haya sorprendido con una actuación honorífica en Brasil, no es para nada habitual, por lo que en este contexto, el campeonato de Colapinto en 2025 no se medirá en puntos, se medirá en cuánto puede lograr con un paquete inferior.

Colapinto vs. Gasly, la guerra interna

La única vara de medir para Franco Colapinto es el tipo que maneja exactamente el mismo auto que él, y no es cualquier tipo.

Pierre Gasly es un piloto establecido y respetado en el paddock; es un ganador de un Gran Premio (Monza 2020) y es reconocido por ser extremadamente rápido en una vuelta de clasificación y por su amplia experiencia.

Medirse ante todo un referente de este calibre en un año de estreno es una de las mayores pruebas que puede superar cualquier debutante. Y aquí es donde Colapinto ha comenzado a captar el interés de los entendidos.

Aunque el marcador esté empatado en cuanto a puntos de clasificación, el argentino ha mostrado una velocidad bruta impresionante. En un par de clasificaciones ha superado a Gasly. Y de hecho, para un novato, alcanzar el límite del auto tan rápido y desafiar a un compañero tan experimentado es una señal clara de talento.

En carrera es lo mismo: ambos penalizan la degradación de los neumáticos, pero Colapinto ha madurado en cómo gestiona sus gomas y ejecuta la estrategia. Ha logrado ser constante en ritmo de carrera y, en ocasiones, ha terminado por delante de su compañero cuando ambos han tenido carreras limpias. Esta habilidad para mimar el material y ser regular en un largo relevo es algo muy apreciado y que demuestra una rápida adaptación a los Grandes Premios.

Las señales de talento que no se ven en la televisión

Las carreras de un piloto de F1 se juzgan en cosas que la tele no siempre muestra, y en eso Colapinto sigue sumando.

Los pilotos que entran a equipos de fondo de parrilla suelen cometer errores. Sobreconducir un auto complicado para compensar sus deficiencias suele acabar en trompos, excursiones fuera de pista o toques innecesarios. Si bien Colapinto ha tenido un duro golpe este fin de semana debido a la traición de una línea de pista mojada, en las últimas carreras hemos visto a un piloto notablemente más maduro.

Colapinto ha logrado llevar al límite al Alpine sin pasarse de frenada, una y otra vez, una regularidad y fiabilidad impropias de un novato. Esta baja tasa de error le ahorra al equipo millones en reparaciones y tranquiliza a los ingenieros.

El valor del feedback técnico

En un equipo en como Alpine, el aporte de los pilotos es vital para el desarrollo del auto del año que viene. Colapinto se ha ganado la admiración del equipo por su habilidad para proporcionar información técnica precisa y constructiva.

No es solamente un piloto rápido, es un trabajador que sabe lo que tiene que hacer para desarrollar el coche. Esta característica es clave para su futuro, ya que si hay algo que los equipos importantes aprecian es a un piloto que sabe llevar de la mano a los ingenieros.

El veredicto del paddock

Mientras las noticias acaparan los resultados, los jefes de equipo y los ojeadores del paddock están atentos a luchas más discretas. El mercado de pilotos de F1 se rige por estos números que no están al alcance del público.

El veredicto sobre Franco Colapinto hasta el momento es que está desempeñándose como un talento de primer nivel en circunstancias adversas. Está aprovechando al máximo lo que tiene y, lo más importante, está rindiendo a la par, e incluso superando, a un compañero de equipo muy capacitado.

Los puntos y los podios llegarán si el coche mejora o si una escudería destacada pone sus ojos en él a futuro.