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Por qué aumentó el GNC en Mendoza y qué puede pasar con el precio en los próximos meses

El precio del GNC volvió a subir en Mendoza y generó preocupación entre automovilistas. Las razones en la nota.

El reciente aumento del Gas Natural Comprimido (GNC) en Mendoza no es un hecho aislado. Responde a una combinación de variables propias del mercado energético, donde los contratos anuales y la estacionalidad juegan un rol clave en la determinación del precio en surtidor.

Desde la Cámara de Expendedores explicaron al medio Mendoza Today que cada fin de abril se produce un punto de inflexión en el esquema de costos. “El vencimiento y la renovación de los contratos de provisión impacta de manera directa en los precios” (se trata de acuerdos que comienzan a regir desde el 1 de mayo), lo que genera ajustes inmediatos en las estaciones de servicio.

A esto se suma un factor estructural: la relación del GNC con los combustibles líquidos. El precio del gas está atado a un porcentaje del valor de la nafta súper (generalmente entre el 40% y el 50%), lo que implica que cualquier suba en los surtidores de nafta se traslada automáticamente al metro cúbico de GNC.

En medio de la llegada del invierno, también surge la preocupación por el abastecimiento. Sin embargo, desde el sector aseguran que no se prevén faltantes de GNC para vehículos (ya que entre el 80% y el 90% de las estaciones cuentan con contratos firmes), incluso cuando el consumo residencial de gas aumenta considerablemente por las bajas temperaturas.

En paralelo, el contexto económico impulsa un fenómeno creciente: más conductores optan por el gas. Las conversiones de vehículos a GNC aumentaron cerca de un 50% en el último año (con entre 7.000 y 7.500 autos adaptados por mes), consolidando a este combustible como una alternativa más accesible frente a la nafta en tiempos de ajuste.

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