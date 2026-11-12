Por qué Alfredo Cornejo dio de baja una licitación de US$ 480.000 que buscaba mejorar el funcionamiento de la línea 148

El Gobierno de Mendoza canceló la licitación para contratar el sistema integral de funcionamiento de la línea 148, la cual corresponde al Centro de Contacto Ciudadano, la cual contemplaba un presupuesto de US$ 480.000 por dos años, con posibilidad de extenderlo por uno más. Sin embargo, el Ejecutivo resolvió dar marcha atrás y avanzar con un esquema diferente.

La decisión quedó formalizada mediante el Decreto 2345, firmado por el gobernador Alfredo Cornejo y el ministro de Gobierno, Natalio Mema, y publicado esta semana en el Boletín Oficial. Según los fundamentos de la norma, el procedimiento se dejó sin efecto por razones de “inconveniencia económica”.

Cabe resaltar que la baja de la licitación no implica la interrupción de la línea 148. En ese sentido, desde el Gobierno explicaron que el servicio continuará funcionando y que la intención es modificar la contratación: en lugar de adquirir una solución integral que incluya el sistema tecnológico y el inmueble donde opera el centro de atención, la Provincia licitará únicamente la plataforma informática.

En paralelo, el sector del centro de contacto que actualmente no funciona en el Ala Oeste de Casa de Gobierno será trasladado a Peltier 351, dentro de las instalaciones estatales. De esa manera, el Ejecutivo busca dejar de pagar el alquiler del inmueble que utiliza actualmente.

“El 148 va a estar ahí hasta que lo movamos a la Casa de Gobierno. Vamos a ahorrar el costo del alquiler, pero estamos haciendo una licitación para el sistema nada más“, explicaron desde la administración provincial.

Por qué el Gobierno canceló la licitación de la línea 148

El proceso de contratación había sido autorizado mediante el Decreto 780/26 y tramitado a través del sistema Compr.ar, bajo el número 10523-0006-LPU26. El llamado, realizado el pasado 23 de abril, buscaba incorporar una solución tecnológica integral bajo la modalidad SaaS (Software as a Service), destinada a gestionar, controlar y optimizar las comunicaciones y los reclamos que recibe el Centro de Contacto Ciudadano.

El presupuesto oficial se había establecido en US$ 480.000. Sin embargo, durante la compulsa se presentaron 12 empresas, con distintas propuestas y alternativas distribuidas en los renglones de la contratación. Algunas participaron por servicios específicos y otras presentaron ofertas para el conjunto de las prestaciones.

Los valores registrados fueron desde los US$ 448.746 hasta los US$ 1,3 millones. En algunos casos, las propuestas llegaron a duplicar el monto de referencia. Según consta en los considerandos del decreto, las ofertas recibidas superaron “ampliamente” el presupuesto oficial.

En ese sentido, la Dirección de Informática informó que los montos excedían las disponibilidades presupuestarias previstas y que resultaba imposible continuar con la contratación bajo las condiciones originales. Por ese motivo, el Ejecutivo resolvió cancelar el procedimiento y desafectar la imputación preventiva del gasto.

De este modo, el nuevo esquema apunta a separar los componentes que estaban incluidos en la licitación. Por un lado, se contratará la plataforma tecnológica para gestionar las comunicaciones y los reclamos; por otro, el funcionamiento operativo del centro se trasladará a un edificio del propio Estado.