Cáritas Argentina anunció el lanzamiento de la edición 2020 de su tradicional Colecta Anual, que se realizará en todo el país el sábado 13 y el domingo 14 de junio bajo el lema “Tu generosidad aumenta la esperanza”.

Por primera vez en la historia, la organización de la Iglesia Católica basará su estrategia de recolección de fondos en las redes sociales y plataformas digitales de donación, de manera de equilibrar el tradicional formato presencial, afectado este año por las restricciones producto de la pandemia de Covid-19.



Aunque se mantendrán los conocidos sobres y urnas para quienes deseen acercarse a las parroquias y colaborar de forma física dentro de lo permitido y con todos los cuidados recomendados, la campaña 2020 estará a tono con el distanciamiento social vigente para evitar contagios. En ese sentido, Cáritas buscará potenciar la difusión del mensaje solidario en redes sociales y medios de comunicación.





Enorme desafío: canalizar las donaciones vía digital



“Necesitamos muchos, muchísimos más recursos para tantas urgencias de familias y hermanos nuestros de todo el país, multiplicadas por la situación planteada por el coronavirus y su consecuente impacto económico en todos los niveles de la sociedad”, destacó Mons. Carlos Tissera, Presidente de Cáritas Argentina. “Vivimos un momento inédito”, en el que “el aislamiento social, preventivo y obligatorio nos impide realizar lo que hacemos todos los años, como las salidas por las calles y lugares públicos para promocionar la Colecta. Asimismo, la ausencia de los alumnos en los colegios y la asistencia de los fieles a los lugares de culto, limitan mucho nuestros acostumbrados modos de motivar y animar a la sociedad en general. Esto nos lleva a agudizar nuestro ingenio para crear todos aquellos instrumentos que visualicen la colecta”.



El Presidente de Cáritas afirmó que “la mejor publicidad de la Colecta son el despliegue y servicio que se dan hoy en los barrios, pueblos y ciudades, en medio de los más necesitados. De ellos aprendemos eso de lo que nos habla el lema: Tu generosidad aumenta la esperanza”. Y destacó que “mostrar las acciones que se llevan a cabo con las obras, lejos de ser una vanagloria, debe ser una manera de expresar nuestra fe. Los buenos ejemplos arrastran, decimos habitualmente. No escondamos la luz de las buenas obras, que nos hacen sentir el propósito de nuestras vidas”.



Tissera realizó, de este modo, un llamado a la esperanza: “No nos dejemos apabullar por el mal ánimo. `No te dejes vencer por el mal. Por el contrario, vence al mal, haciendo el bien´, dijo citando a San Pablo (Rm. 12, 21). Y concluyó: “Pongamos manos a la obra para organizar la Colecta Anual 2020. Dios mira, no tanto los resultados, sino el amor con que hacemos lo que nos toca hacer”.

¿Cómo colaborar con la Colecta Anual de Cáritas?

– Para hacer tu donación por tarjeta de crédito, débito, CBU, Pagomiscuentas o Mercado Pago podés hacerlo ingresando a nuestro sitio: www.caritas.org.ar/sumate



– O comunicándote telefónicamente desde todo el país al

0810-222-74827

(al costo de una llamada local)



– También está habilitada la donación vía transferencia o depósito bancario a nombre de Cáritas Argentina

en las siguientes cuentas corrientes:



Banco Nación 38632/92 (sucursal 0085 Plaza de Mayo)

CBU 01105995-20000038632921 – CUIT: 30-51731290-4

Alias: AGUJA.RIMA.CUBA



Banco ICBC: 0546-02000042/42

CBU: 01505467-02000000042422

Alias: MEDIA.TIRA.ENERO





– Quienes quieran colaborar a través de Pago Fácil o Rapipago, pueden acercarse a cualquier sucursal



– Para la recepción de donaciones en efectivo se repartirán sobres y se desplegarán alcancías o urnas en parroquias, capillas, centros misionales y lugares públicos como plazas, avenidas, o supermercados, de acuerdo las posibilidades sanitarias de las distintas localidades del país.