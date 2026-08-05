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Por primera vez, el Valle de Uco participará del Consejo Consultivo de la Actividad Privada del EMETUR

La región llega por primera vez al círculo más importante de decisiones dentro de las políticas turísticas del sector privado en Mendoza

Durante la jornada del martes, en las oficinas del Ente Mendoza Turismo (EMETUR) se hizo oficial algo histórico. Y es que, desde el ejecutivo provincial abrieron las puertas para que las cámaras empresarias del Valle de Uco se sienten en la mesa de decisiones del sector privado. Evento en el que se contó con la presencia de los tres intendentes y autoridades provinciales.

Esto llega como un hecho muy relevante, ya que desde ahora todo tema que llegue al Consejo Consultivo de la Actividad Privada, sea de la región o no, pasará también por el estudio de los responsables de los tres departamentos valletanos: San Carlos, Tunuyán y Tupungato.

Convirtiéndose ellos en los representantes oficiales del sector privado regional en el ámbito provincial, algo que no había existido hasta el momento y que abre puertas a que los locales den herramientas o ideas para impulsar el turismo en la región; con sus conocimientos demográficos y de idiosincrasia local.

Esta incorporación se aprobó de forma unánime y representa la intención de articular a la región dentro del mapa del turismo mendocino, una idea que desde las cámaras locales se viene impulsando hace varios años y que se intensificó en los últimos meses.

Quedando la representación en manos de la presidente de la CCIAT de San Carlos, Claudia Fragalá, quien fue seleccionada tras un acuerdo entre las distintas cámaras. Quedando como responsable de defender esta hito y velar por el crecimiento de la economía regional a través de la planificación de las políticas turísticas de Mendoza.

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