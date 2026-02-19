Por orden de la DGE, las familias deberán firmar un acta antes de los festejos del “Último Primer Día”

La Dirección General de Escuelas (DGE) lanzó el dispositivo provincial “UPD 360. Antes, durante y después”, una estrategia destinada a instituciones secundarias de gestión estatal y privada de Mendoza para ordenar y acompañar el tradicional festejo del Último Primer Día (UPD).

La propuesta fue impulsada por la Dirección de Acompañamiento Escolar (DAE) y apunta a establecer pautas claras de prevención, cuidado y corresponsabilidad entre familias y escuelas, teniendo en cuenta que el festejo se realiza fuera del ámbito institucional.

Uno de los ejes centrales del nuevo esquema es la firma obligatoria de un acta de corresponsabilidad por parte de los adultos responsables. El documento deberá ser presentado antes del UPD y formaliza acuerdos vinculados al cuidado de los estudiantes durante la noche previa y su ingreso a la escuela.

Desde la DAE explicaron que la medida busca consolidar criterios comunes entre familia e institución respecto del bienestar de los jóvenes, en un contexto donde el festejo suele extenderse durante toda la madrugada.

Las tres etapas del “UPD 360”

El dispositivo se estructura en tres momentos diferenciados.

Antes: La DGE propone instancias de diálogo en el ámbito familiar en los días previos al UPD. Las escuelas enviarán una guía orientadora para promover conversaciones sobre riesgos, límites y expectativas. Posteriormente, esos intercambios se pondrán en común en una reunión institucional para acordar pautas compartidas.

Durante: Se aplicará un protocolo específico el día del festejo. Si un estudiante presenta signos evidentes de intoxicación o consumo de sustancias, no podrá ingresar al aula. Será asistido por la institución y los adultos responsables deberán concurrir para retirarlo. En caso de que no se presenten, se aplicarán las medidas previstas en la normativa vigente.

Después: La experiencia será trabajada desde una perspectiva pedagógica. El Servicio de Orientación contará con una guía para reflexionar junto a los estudiantes sobre lo vivido y fortalecer estrategias preventivas a futuro. La intención oficial es transformar el evento en una instancia de aprendizaje institucional.

Desde el Gobierno provincial aclararon que el UPD no es una actividad escolar ni obligatoria ni organizada por las instituciones, por lo que se desarrolla bajo responsabilidad parental. Sin embargo, la escuela intervendrá ante cualquier situación que comprometa la salud o el bienestar de los estudiantes, en el marco de su función de protección de derechos.

El protocolo contempla acciones preventivas, comunicación formal con las familias, dispositivos de intervención y articulación con otros organismos para abordar situaciones que puedan surgir, con foco en el cuidado integral y evitando prácticas de criminalización.

Qué es el UPD

El Último Primer Día es una celebración extendida en distintas provincias del país en la que los alumnos del último año del secundario pasan la noche previa al inicio de clases sin dormir y luego asisten al colegio. El ritual simboliza el comienzo del tramo final de la etapa escolar, aunque en algunos casos ha estado asociado a consumo excesivo de alcohol y disturbios en espacios públicos.