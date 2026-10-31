Por obras, habrá cambios en el tránsito del Acceso Este: qué zonas se verán afectadas desde este sábado

Quienes circulen por el Acceso Este deberán tener en cuenta una serie de restricciones que comenzarán este sábado 31 de octubre, a la altura de Guaymallén. Según detallaron desde el municipio, se llevarán a cabo una serie de intervenciones que incluirán trabajos sobre el arbolado, sellado de fisuras en el pavimento y la construcción de una nueva rotonda en la intersección de Lateral Norte y Urquiza.

Las tareas se desarrollarán por etapas y provocarán reducciones parciales de la calzada. Además, desde el lunes habrá una interrupción total de la circulación por Lateral Norte en el sector donde se ejecutará la rotonda.

Qué sectores del Acceso Este estarán afectados

El primer frente de trabajo comenzará este sábado 31 de octubre, a partir de las 9, sobre el sector sur del Acceso Este, a la altura de calle Urquiza. Allí se realizará una intervención que reducirá parcialmente la calzada durante aproximadamente dos horas.

El mismo sábado también se avanzará con el sellado de fisuras en el carril rápido del mismo sector, desde la intersección con Acceso Sur hasta Estrada. Los trabajos se realizarán en tramos de unos 500 metros para evitar cortes prolongados, aunque también requerirán reducir la calzada.

Por otro lado, el lunes 2 de noviembre comenzarán las tareas para construir la nueva rotonda en Lateral Norte y Urquiza. Mientras se desarrolle la intervención, la circulación por esa arteria estará totalmente restringida.

Recomendaciones para circular

Ante las modificaciones previstas, se solicita a los conductores reducir la velocidad, respetar la señalización y circular con precaución en los sectores intervenidos.

Las zonas de trabajo estarán delimitadas con conos, tambores, vallados y cartelería preventiva. También se recomienda prever posibles demoras y utilizar vías alternativas, especialmente durante los horarios de mayor circulación.

El cronograma dependerá de las condiciones meteorológicas. Si se registran lluvias o humedad que impidan realizar las tareas de manera segura, los trabajos podrán ser reprogramados.