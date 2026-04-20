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PASO A CHILE

Por mal tiempo, cierran el paso Cristo Redentor: a partir de cuándo

Debido a contingencias climáticas en el lado chileno de alta montaña, las autoridades anunciaron que el cruce fronterizo cerrará a partir de este lunes por la tarde.

Luego de evaluar la situación climatológica en alta montaña, las autoridades de la Coordinación del Sistema Integrado del Paso Internacional Cristo Redentor resolvió que este lunes el cruce fronterizo cerrará. La medida responde al mal tiempo que se registra en el sector chileno.

De acuerdo a lo informado, la medida comenzará a regir a partir de las 14. Por su parte, el corte de tránsito en Uspallata se implementará a partir de las 12.

Cabe destacar que el reporte meteorológico marca que durante la jornada persistirán las malas condiciones climáticas, con precipitaciones más intensas en la zona sur, frente a Malargüe, y lluvias también en el sector central y norte, aunque con menor intensidad.

Si bien se prevé una mejora hacia la madrugada del martes, las autoridades indicaron que aún no se puede precisar cuándo se normalizará la transitabilidad en el corredor internacional.

Ante este escenario, solicitaron a los usuarios mantenerse informados a través de los canales oficiales antes de planificar viajes hacia la alta montaña.

¿Cuál es la situación en el Paso Pehuenche?

Por su parte, el paso internacional Paso Pehuenche permanece cerrado de manera preventiva desde el domingo y sin fecha definida de reapertura.

Según informaron desde la Coordinación del Centro de Frontera, la medida también responde a las condiciones meteorológicas adversas que afectan la seguridad en las rutas que conectan Argentina con Chile.

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