Search
Instagram Facebook Twitter
la-asociacion-del-futbol-argentino-afa-emitio-un-comunicado
Liga Profesional

Por los conflictos legales del Chiqui Tapía, AFA suspendería la fecha 9 del torneo

Se conoció la drástica medida que tomaría el Comité Ejecutivo de la Liga Profesional tras la reunión que mantuvo este lunes.

En las últimas horas, a través de un comunicado, se conoció la drástica medida que tomaría el Comité Ejecutivo de la Liga Profesional tras la reunión que mantuvo este lunes. Los dirigentes de los clubes resolvieron de forma unánime la suspensión de la fecha 9 del torneo de Primera División y de todas las categorías del ascenso nacional.

Esta acción surge como respuesta directa al llamado a indagatoria de las autoridades de la Asociación del Fútbol Argentino (AFA). El organismo recaudador ARCA presentó una denuncia por una supuesta deuda fiscal, la cual sirve de base para la citación judicial. Sin embargo, desde la sede de la calle Viamonte aseguran que la institución no posee compromisos exigibles pendientes.

La entidad que regula el fútbol nacional aclara que cumplió con sus obligaciones tributarias de manera anticipada. El comunicado oficial señala que ARCA pretende convertir el cobro de cuotas no vencidas en el sustento de un posible delito penal tributario. Para la AFA, esta postura del ente recaudador entra en abierta contradicción con las normas jurídicas que rigen en el país actualmente.

Los representantes de los clubes de la Liga Profesional manifestaron su repudio total a la denuncia contra las autoridades del fútbol. Por este motivo, el calendario deportivo sufre una parálisis completa durante la primera semana de marzo. Los directivos esperan ahora que la Cámara de Apelaciones resuelva el planteo que ya presentó la defensa de la entidad deportiva.

ETIQUETAS:

Liga ProfesionalAFAChiqui Tapia

+ Noticias

Liga Profesional

Por los conflictos legales del Chiqui Tapía, AFA suspendería la fecha 9 del torneo

Por: Agustin Zamora

pronóstico

Se viene una semana de calor y tormentas para el Valle de Uco

Por: Génesis Sandoval

san rafael

Un hombre fue condenado por abusar a su cuñada discapacitada mientras su esposa daba a luz en Mendoza

Por: Redacción NDI

en plena paritaria

Un reporte reveló cómo ganan los docentes de Mendoza comparado con el resto del país

Por: Redacción NDI

legislatura

Coletazo electoral: la oposición presiona para prohibir el desdoblamiento municipal

Por: Ana San Martin

rápido accionar

Un andinista asiático cayó 300 metros en el descenso del Aconcagua y tuvo que ser rescatado

Por: Redacción NDI
Instagram Facebook Twitter