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Por las condiciones meteorológicas, suspenden las clases en un departamento del sur provincial

La medida rige para el turno mañana en Malargüe.

Debido a los pronósticos meteorológicos que confirman ráfagas de viento y siguiendo las recomendaciones de la Dirección de Defensa Civil, la Dirección General de Escuelas (DGE) informó que este viernes 8 de mayo, se ha determinado la suspensión de clases presenciales en el turno mañana en las escuelas de todos los niveles y modalidades de Malargüe.

La actividad escolar deberá desarrollarse de manera virtual a través de la plataforma educativa Escuela Digital Mendoza.

En el resto de la provincia, el servicio educativo se brinda con total normalidad.

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