Por la incertidumbre sobre el futuro de Vialidad Nacional, preocupa lo que pasará con el operativo nieve

La falta de precisiones sobre lo que el gobierno nacional hará con Vialidad Nacional genera preocupación en general, pero sobre todo por una misión clave que tiene el organismo año tras año en época invernal: el operativo nieve, es decir las tareas de despeje de las rutas. Mendoza se ve altamente afectada por esto.

El accionar del organismo está casi paralizado por estos días, con una clara consigna de frenar la obra pública; solo se están realizando algunas tareas de mantenimiento. Pero la alarma se encendió desde el Sur ya que la coordinación logística de este operativo que involucra a Nación, Provincias, Municipios y privados debe iniciarse algunos meses antes de que empiecen las nevadas, algo que no ha sucedido y no hay novedades.

Operativo demorado

Es imprescindible que en la época invernal Vialidad Nacional realice los trabajos necesarios para el deshiele de las rutas y Pasos Fronterizos, para que los vehículos puedan transitar de forma adecuada debido a la gran cantidad de nieve que cae sobre los caminos. Si estas tareas no se llevan a cabo, es imposible circular y no hay otra alternativa que cerrar el tránsito.

En el caso de Mendoza, cuenta con el principal paso fronterizo con Chile: el Paso Internacional Cristo Redentor, por el que circula gran cantidad de vehículos particulares y transporte de carga provenientes de distintos países.

Lo que le corresponde -entre otras cosas- al organismo nacional es el mantenimiento de más de 7.500 KM de 11 rutas nacionales para estén óptimas para circular. Ante está inacción, toda la zona de la cordillera Argentina puede quedar aislada.

Los trabajos de mayor intensidad se llevan a cabo en cruces fronterizos como Cardenal Samoré y Pino Hachado, en Neuquén; Huemules y Futaleufú, en Chubut; y el Sistema Cristo Redentor y Paso Pehuenche, en Mendoza, donde la acumulación de nieve es muy significativa.

Malestar

La campaña invernal implica un enorme despliegue logístico y comienza a prepararse en el mes de enero, para realizar la compra de insumos y constatar si se necesitan equipos adicionales. A principios de marzo sigue sin haber novedades.

Por lo general es Nación quién le comunica a las provincias cómo se desarrollará el Plan Invernal. A poco de la llegada del otoño y ante la falta de respuestas del gobierno, funcionarios de Río Negro, Chubut, Santa Cruz, La Pampa, San Juan, Tierra Del Fuego y Neuquén se pusieron en contacto con la dirección de Vialidad para hacerle llegar sus demandas para hacer frente al invierno.

Por el momento siguen sin tener respuesta. Eso implica que no pueden comenzar a abastecerse. “Solamente tienen los vehículos que les quedaron de la gestión anterior y los sobrantes de la campaña 2023”, publicó el sitio La Política Online, citando una fuente del Ejecutivo Nacional.

“La campaña no es solamente pasar con una barredora. A las 3 de la mañana tenés que empezar a laburar para que una ruta esté transitable a las 10. Hay que tirar una solución salina, después sal gruesa, pasar con máquinas. No es solo comprar nafta. Necesitás casillas para que viva la gente, tanques, neumáticos y una serie de insumos. Si se congela la ruta se hace mierda y encima no sacás nunca más el hielo”, explicó el funcionario técnico nacional

“Vialidad puede dejar de hacer obra pública, pero nunca puede dejar de mantener las rutas. Ya se ve el pasto crecido en muchas rutas y dejaron de tapar los baches. Tarde o temprano eso trae accidentes”, agregó.

Hace pocos días fue designado oficialmente el ingeniero cordobés Raúl Bértola como interventor de Vialidad, cargo que desempeña desde el pasado 10 de diciembre y ahora fue confirmado a través del Decreto 184/2024 que lleva las firmas del presidente Javier Milei y del ministro de Justicia, Mariano Cúneo Libarona. Pero no hay novedades sobre los coordinadores regionales.

El diputado nacional Martín Soria (Río Negro) fue uno de los que mostró preocupación por la situación y utilizó su cuenta de X para indicar que “la desidia y la irresponsabilidad del Gobierno de Milei afecta la continuidad del Plan Nieve que todos los años realiza Vialidad en las rutas nacionales de nuestra Patagonia, garantizando la seguridad vial, el comercio y el turismo de nuestra región”.

Esto impactará de lleno en las arcas provinciales porque los gobernadores deberán asumir este operativo sino tienen respuesta de la Nación antes de que comience el otoño, para que las rutas Argentinas puedan estar habilitadas y no se vean comprometidos los recursos económicos de cada una de las regiones.