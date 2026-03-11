Por “incumplimientos salariales”, ATE anunció un paro en todos los vuelos del país: ¿para cuándo?

Los vuelos comerciales nuevamente están en el ojo de la tormenta: la Asociación Trabajadores del Estado (ATE) anunció un paro de actividades en la Administración Nacional de Aviación Civil (ANAC), el cual se llevará a cabo el fin de semana largo que transcurre entre el 18 y el 24 de marzo y que afectará las operaciones aerocomerciales en aeropuertos de todo el país.

Desde ATE señalan que la medida fue convocada en reclamo por aumentos salariales que fueron acordados con las autoridades del organismo pero que aún no se efectivizaron.

De este modo, de acuerdo a lo informado por ATE, el paro afectará a todos los vuelos comerciales durante dos franjas horarias diarias: de 9 a 12 y de 16 a 20. Durante esos períodos, sólo se garantizarán vuelos humanitarios, sanitarios y oficiales, según informaron desde el sindicato.

Sobre la medida adoptada, la secretaria general adjunta de ATE, Mercedes Cabezas, denunció incumplimientos por parte de las autoridades del organismo y sostuvo que la decisión de avanzar con la medida de fuerza se adoptó luego de varias instancias de negociación sin resultados. “El paro siempre es la última herramienta que tenemos porque no queremos afectar a los usuarios, pero nos vienen mintiendo en la cara. Tuvimos una reunión con las autoridades a principios del mes pasado y acordaron pagar el aumento pactado. Sin embargo, nuevamente no ocurrió. La situación ya es insostenible”, afirmó.

Tras anunciar el paro, desde ATE instaron a las autoridades a que informen con anticipación a los pasajeros sobre las posibles afectaciones para minimizar el impacto. Cabe remarcar que la fecha escogida para realizar la medida de fuerza coincide con el fin de semana largo del 24 de marzo, fecha que conmemora el Día de la Memoria por la Verdad y la Justicia.