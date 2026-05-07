Por falta de pagos y deudas millonarias, el IPV tuvo que retirarle la titularidad de sus casas a los beneficiaros morosos

El Instituto Provincial de la Vivienda (IPV) publicó este jueves en el Boletín Oficial una serie de intimaciones y procesos de desadjudicación que alcanzan a familias de distintos puntos de Mendoza. Las medidas afectan viviendas ubicadas en Godoy Cruz, Guaymallén, Maipú, Rivadavia y Santa Rosa, donde el organismo detectó moras millonarias e irregularidades en la ocupación de los inmuebles.

En total, fueron notificadas nueve familias para que regularicen su situación o presenten descargos. Godoy Cruz concentra la mayor cantidad de casos. Allí, el IPV intimó a adjudicatarios de los barrios El Cardenal y República de Brasil (Sismo 37), mientras que en el complejo Peregrinos y Fuerza Segura se registraron algunas de las deudas más elevadas (con hasta 175 cuotas impagas).

Uno de los expedientes más resonantes corresponde a una vivienda del barrio Parque Norte, en Maipú, donde la deuda informada supera los 23,6 millones de pesos (equivalentes a 95 cuotas vencidas). En Guaymallén, otro adjudicatario acumula una mora superior a los 4,2 millones, mientras que en Rivadavia el IPV reportó atrasos por más de 14,6 millones de pesos en una vivienda del barrio Jesús Obrero.

Además de las intimaciones, el organismo provincial oficializó dos desadjudicaciones definitivas. Una de ellas corresponde a una vivienda del barrio Orlando Molina Cabrera/Cimalco (en Santa Rosa) y la otra a una propiedad del barrio Peregrinos y Fuerza Segura (en Godoy Cruz). En ambos casos, las familias perdieron formalmente la adjudicación de las casas.

Según detalló el IPV, las cuotas abonadas hasta el momento quedarán a favor del organismo provincial como compensación por el uso de las viviendas (tal como establece el Decreto 868/77). Las resoluciones forman parte de los controles y procesos de regularización impulsados bajo la Ley 9378.