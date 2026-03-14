Por falta de pago, las ópticas suspendieron la atención a jubilados de PAMI

Este viernes, las ópticas de Mendoza confirmaron que suspendieron la atención a afiliados del PAMI debido a atrasos en los pagos por parte de la obra social y a la falta de diálogo.

La medida fue confirmada por el director de la Cámara de Ópticas de Mendoza, Raúl Videla, quien en una entrevista en Radio Nihuil aseguró que “esta decisión se da por la falta de pago y diálogo por parte de PAMI. Hay prestaciones de noviembre y diciembre del año pasado y a la fecha todavía no se han pagado“.

Según explicó Videla, la situación se volvió insostenible para los comercios, ya que las ópticas deben afrontar los costos de los cristales, los armazones y el trabajo de los profesionales que realizan la adaptación de los anteojos para cada paciente. En ese contexto, advirtió que la ruptura de la cadena de pagos generó serias dificultades para sostener las prestaciones. “Ya estamos a 13 de marzo y todavía los pagos no se han realizado“, expuso.

En ese marco, Videla detalló que muchas ópticas debieron recurrir a préstamos para cubrir gastos operativos, mientras continúan pagando a laboratorios, talleres y profesionales que intervienen en la elaboración de los lentes.

De acuerdo a los datos aportados por el director de la Cámara de Ópticas de Mendoza, el impacto económico de la falta de pago por parte de la obra social varía según cada ópitca, ya que en algunos casos las prestaciones a afiliados del PAMI representan entre el 5% y el 10% de la facturación mensual, mientras que en otros establecimientos llegan a constituir hasta el 80%.

Pese al anuncio de la suspensión del servicio, Videla aclaró que los trabajos que ya habían sido pactados y abonados por los pacientes serán finalizados.

Cabe recordar que los afiliados del PAMI cuentan con un programa que permite acceder sin costo una vez al año a anteojos, con la cobertura de un par de lentes para ver de cerca y otro para ver de lejos, o bien un par de lentes bifocales.

Además, la obra social contempla situaciones excepcionales en las que puede otorgar nuevos anteojos antes de que transcurra el año desde la última entrega, como en casos de robo, extravío, rotura, cambios de graduación, glaucoma o intervenciones quirúrgicas.