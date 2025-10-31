Search
docente-profesor
DESCUENTOS INDEBIDOS

Por fallas en el sistema, liquidaron mal el sueldo de los docentes: ¿cuál fue el problema y qué dijo la DGE?

Cientos de trabajadores sufrieron descuentos indebidos o directamente no recibieron su sueldo. El Gobierno reconoció el error, y lo atribuyó al nuevo sistema de liquidaciones. Para subsanar la situación, los afectados deberán presentar un reclamo.

Llegó fin de mes, y los estatales mendocinos percibieron su sueldo. Sin embargo, este viernes, varios docentes se encontraron que habían percibido menos de lo que les correspondía. Incluso, en algunos casos, las cuentas bancarias estaban en cero. Esta situación se da en medio del cambio de sistema de liquidación que comenzó a aplicar la Dirección General de Escuelas (DGE).

Ante las quejas del SUTE, gremio que nuclea a los docentes, la DGE reconoció que hubo un problema y pidió que los trabajadores afectados realicen un reclamo.

Desde el organismo explicaron que “con motivo de la implementación del nuevo sistema de liquidación de haberes, se informa que todos aquellos agentes que adviertan diferencias o afectaciones en sus haberes deberán realizar el reclamo correspondiente a través de Ventanilla Única”. El procedimiento requiere ingresar a la plataforma, seleccionar la opción “Solicitud Ingreso de Trámite” y luego “Reclamo a Liquidaciones”.

Los casos registrados serán analizados a fin de incluirlos en una liquidación suplementaria especial, que se realizará para regularizar las situaciones detectadas“, indicaron las autoridades.

Este inconveniente no sólo genera malestar en los docentes afectados, sino que además es un contratiempo en sí mismo, ya que el análisis y resolución del reclamo conlleva un retraso que afecta la economía de sus hogares.

Por su parte, desde el SUTE aseguran que no es la primera vez que algo así ocurre: “Hay casos sin resolución desde mayo. Todo puede terminar en la justicia, pero esto es el sueldo de la gente“.

Entre los errores detectados se mencionan licencias mal cargadas y descontadas de forma irregular, horas de jornada extendida no liquidadas y situaciones más graves, con descuentos totales que dejaron a docentes sin ningún ingreso.

