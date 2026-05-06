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Por el Zonda, suspendieron las clases en estas zonas de Tupungato

El servicio educativo se brinda con total normalidad en el resto de la Provincia.

Debido a los pronósticos meteorológicos que confirman ráfagas de viento Zonda y siguiendo las recomendaciones de la Dirección de Defensa Civil, la Dirección General de Escuelas (DGE) informó, que este miércoles 6 de mayo, se ha determinado la suspensión de clases presenciales en el turno mañana en las escuelas de todos los niveles y modalidades en zonas de montaña de Tupungato.

En el resto de la provincia, el servicio educativo se brinda con total normalidad.

La actividad escolar deberá desarrollarse de manera virtual a través de la plataforma educativa Escuela Digital Mendoza.

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