Por el pronóstico de lluvias, el Gobierno evalúa postergar el acto central de la Vendimia

A pocas horas de la Fiesta Nacional de la Vendimia 2026, el Ejecutivo provincial mantiene en suspenso la realización del espectáculo programado para este sábado 7 de marzo. La amenaza de lluvias persistentes sobre el Gran Mendoza obligó a las autoridades a seguir de cerca los reportes meteorológicos antes de dar luz verde al evento, según señala MDZ.

Según los datos del Servicio Meteorológico Nacional (SMN), el panorama climático para la jornada presenta condiciones de inestabilidad que se agravarían hacia la noche. Se espera una temperatura máxima de apenas 22°C, con un sistema de precipitaciones que avanzará de la siguiente manera:

Tarde : Lluvias concentradas en la zona del Valle de Uco y alta montaña.

Lluvias concentradas en la zona del Valle de Uco y alta montaña. A las 20 el frente alcanzaría el Gran Mendoza , coincidiendo con la apertura de las actividades en el Teatro Griego.

, coincidiendo con la apertura de las actividades en el Teatro Griego. Noche/Madrugada: Las precipitaciones podrían intensificarse en el este y norte provincial, con acumulados que rondarían los 25 milímetros.



Desde la organización oficial confirmaron que no se tomarán medidas apresuradas. El monitoreo es constante y la resolución definitiva dependerá estrictamente de las recomendaciones técnicas de Defensa Civil.

De confirmarse la cancelación por lluvia, el cronograma vendimial sufriría modificaciones estructurales, postergando el Acto Central y reprogramando las repeticiones previstas para los días subsiguientes. Por ahora, el escenario es de alerta y espera.