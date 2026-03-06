Search
Instagram Facebook Twitter
Vendimia-24-1280x640
Incertidumbre

Por el pronóstico de lluvias, el Gobierno evalúa postergar el acto central de la Vendimia

Por el pronóstico de lluvias, podría reprogramarse la fiesta nacional de la Vendimia.

A pocas horas de la Fiesta Nacional de la Vendimia 2026, el Ejecutivo provincial mantiene en suspenso la realización del espectáculo programado para este sábado 7 de marzo. La amenaza de lluvias persistentes sobre el Gran Mendoza obligó a las autoridades a seguir de cerca los reportes meteorológicos antes de dar luz verde al evento, según señala MDZ.

Según los datos del Servicio Meteorológico Nacional (SMN), el panorama climático para la jornada presenta condiciones de inestabilidad que se agravarían hacia la noche. Se espera una temperatura máxima de apenas 22°C, con un sistema de precipitaciones que avanzará de la siguiente manera:

  • Tarde: Lluvias concentradas en la zona del Valle de Uco y alta montaña.
  • A las 20 el frente alcanzaría el Gran Mendoza, coincidiendo con la apertura de las actividades en el Teatro Griego.
  • Noche/Madrugada: Las precipitaciones podrían intensificarse en el este y norte provincial, con acumulados que rondarían los 25 milímetros.

Desde la organización oficial confirmaron que no se tomarán medidas apresuradas. El monitoreo es constante y la resolución definitiva dependerá estrictamente de las recomendaciones técnicas de Defensa Civil.

De confirmarse la cancelación por lluvia, el cronograma vendimial sufriría modificaciones estructurales, postergando el Acto Central y reprogramando las repeticiones previstas para los días subsiguientes. Por ahora, el escenario es de alerta y espera.

ETIQUETAS:

VendimialluviasfiestaActo Central

+ Noticias

Incertidumbre

Por el pronóstico de lluvias, el Gobierno evalúa postergar el acto central de la Vendimia

Por: Redacción NDI

Fiesta de la Vendimia: estos son los servicios especiales de transporte

Por: Agustin Zamora

servicio meteorológico

Sigue la alerta por lluvias y así estará el tiempo este viernes en Mendoza

Por: Redacción NDI

Datos oficiales

Empleo privado: Cornejo destacó a Mendoza como la tercera mejor del país

Por: Belén García

Declaraciones

Javier Milei: “No me van a llevar puesto como a Macri”

Por: Redacción NDI

AVANZA EL EXPEDIENTE

Caso Megatecnología: algunos de los denunciantes recuperaron parte del dinero y la única imputada irá a juicio abreviado

Por: Redacción NDI
Instagram Facebook Twitter