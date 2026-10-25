Por “El Niño”, presentaron un proyecto para declarar la emergencia fitosanitaria y entregar fungicidas a productores

Frente a la intensidad del fenómeno El Niño, que se está presentando en Mendoza, la diputada del Frente Renovador, Gabriela Lizana, presentó un proyecto de ley para declarar la Emergencia Fitosanitaria y Productiva en todas las explotaciones agrícolas bajo riego de Mendoza.

La iniciativa busca mitigar el riesgo inminente de epidemias de enfermedades criptogámicas, principalmente la peronóspora o mildiu de la vid, oídio, podredumbres y sarna en frutales, desencadenadas por las lluvias recurrentes y la alta humedad que ya afectan a la provincia, como fue el caso del departamento de San Carlos, que recientemente declaró la emergencia local.

El corazón de la propuesta radica en la creación del Programa de Asistencia Fitosanitaria de Emergencia El Niño 2026-2027, cuya ejecución estará a cargo del ISCAMEN. El proyecto prevé utilizar la red logística, el padrón y los canales de distribución ya consolidados del programa contra la Lobesia botrana para repartir de manera gratuita fungicidas de acción curativa y sistémica, además de brindar servicios de pulverización mediante drones, aeronaves y equipos terrestres.

Esta asistencia no se limitará a la entrega de productos: incluye además un sistema de alerta temprana agrometeorológica, capacitaciones en manejo de canopia y la intervención de oficio en fincas abandonadas o semiabandonadas, identificadas como focos de infección y reservorios de esporas para las propiedades vecinas.

Prioridad para pequeños productores y beneficios financieros

El texto establece un orden estricto de prioridades para la asignación de recursos estatales, encabezado por:

Pequeños productores: explotaciones de hasta 30 hectáreas y agricultores familiares registrados.

Zonas críticas: propiedades ubicadas en las franjas de mayor riesgo según las alertas sanitarias.

Producción orgánica: establecimientos con certificación, para quienes se dispondrán insumos biológicos compatibles.

Asimismo, la norma prevé Aportes No Reembolsables (ANR) para propiedades que sufran daños superiores al 50%, líneas de crédito a tasa subsidiada a través del Fondo de Transformación y Crecimiento (FTyC), y la exención o diferimiento del pago del Impuesto Inmobiliario y del canon de riego de Irrigación.

Para evitar vacíos legales, el proyecto de Lizana busca corregir la Ley Nº 9083. Aunque esta norma menciona las contingencias biológicas, sus artículos operativos solo otorgaban beneficios ante eventos climáticos como heladas o granizo. La reforma propuesta subsana esta incoherencia, incorporando expresamente los daños por plagas y enfermedades de carácter extraordinario.

Además, flexibiliza la exigencia de “imprevisibilidad” para aquellos productores que demuestren haber actuado con la debida diligencia sanitaria, evitando que la alerta previa de un fenómeno meteorológico sea utilizada como excusa para negar los beneficios de la emergencia.