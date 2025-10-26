Por el boca de urna, el dólar cripto se desploma y cae por debajo del oficial

Este domingo, cuando comenzó a darse a conocer el boca de urna de las elecciones legislativas de medio término, la cotización del dólar cripto se derrumbó -incluso por debajo del precio del oficial- ante la tendencia favorable al gobierno de Javier Milei.

Las principales stablecoins, criptomonedas que siguen el precio del dólar estadounidense, registraron caídas significativas. Tether (USDT), una de las más utilizadas, se desplomó un 4,28% y se negocia a $1.514,09 para la venta, ubicándose por debajo del dólar oficial, que cerró la semana en $1.515.

Otras monedas digitales mostraron descensos aún más pronunciados: Dai (DAI) retrocedió 5,97% y se vende a $1.491,28, mientras que USD Coin (USDC) bajó 5,81% hasta $1.493,36.

La caída también afectó al precio comprador de las criptomonedas -el valor que recibe un ahorrista al vender sus tenencias-. En ese segmento, el USDT se compra a $1.473,71 y el USDC a $1.422,83, ambos valores por debajo incluso del precio comprador del dólar oficial ($1.465).

El desplome del mercado digital contrasta con la estabilidad del resto de las cotizaciones. Durante el fin de semana, el dólar blue se mantuvo en $1.525 para la venta, el dólar MEP cerró en $1.555,20 y el Contado con Liquidación (CCL) en $1.562,50, sin registrar variaciones.