Por del desborde cloacal de la calle Tirasso, Guaymallén declaró la emergencia sanitaria

A través del decreto 068, la Municipalidad de Guaymallén declaró la Emergencia Ambiental y Sanitaria en sectores específicos de los distritos de El Sauce y Buena Nueva.

Esta medida responde a la situación crítica de la infraestructura del colector cloacal de la calle Tirasso, cuyo deterioro estructural ha provocado colapsos recientes, socavones y derrames de líquidos que afectan la salud pública y la seguridad vial.

Puntos clave de la medida:

Zonas Afectadas: El área de emergencia está delimitada por: Norte : Calle Profesor Mathus. Sur : Líneas del Ferrocarril General San Martín. Este : Calle Antonelli. Oeste : Calle Nuestra Señora del Carmen.

Motivo de la Urgencia: Los colapsos registrados (bajo el expediente EXP-5536-2026) impactan directamente en las cuencas de Buena Nueva, Villa Nueva y Capilla del Rosario.

Obras en curso: Actualmente se ejecuta la renovación integral del colector. Si bien es la solución definitiva, los trabajos implican desvíos necesarios que afectan la circulación de peatones, vehículos particulares y transporte público.

Impacto en la circulación

Se solicita a los vecinos y comerciantes de la zona extremar las precauciones al transitar y respetar la señalización de los desvíos. El objetivo principal de esta emergencia es acelerar los procesos de reparación para garantizar la salubridad y la seguridad de todos los habitantes de Guaymallén.

En tanto, Aysam deberá encargarse de mitigar el impacto ambiental.