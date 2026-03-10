Search
Instagram Facebook Twitter
cloacas
Boletín Oficial

Por del desborde cloacal de la calle Tirasso, Guaymallén declaró la emergencia sanitaria

Esta medida responde a la situación crítica de la infraestructura del colector cloacal de la calle Tirasso.

A través del decreto 068, la Municipalidad de Guaymallén declaró la Emergencia Ambiental y Sanitaria en sectores específicos de los distritos de El Sauce y Buena Nueva.

Esta medida responde a la situación crítica de la infraestructura del colector cloacal de la calle Tirasso, cuyo deterioro estructural ha provocado colapsos recientes, socavones y derrames de líquidos que afectan la salud pública y la seguridad vial.

Puntos clave de la medida:

  • Zonas Afectadas: El área de emergencia está delimitada por:
    • Norte: Calle Profesor Mathus.
    • Sur: Líneas del Ferrocarril General San Martín.
    • Este: Calle Antonelli.
    • Oeste: Calle Nuestra Señora del Carmen.
  • Motivo de la Urgencia: Los colapsos registrados (bajo el expediente EXP-5536-2026) impactan directamente en las cuencas de Buena Nueva, Villa Nueva y Capilla del Rosario.
  • Obras en curso: Actualmente se ejecuta la renovación integral del colector. Si bien es la solución definitiva, los trabajos implican desvíos necesarios que afectan la circulación de peatones, vehículos particulares y transporte público.

Impacto en la circulación

Se solicita a los vecinos y comerciantes de la zona extremar las precauciones al transitar y respetar la señalización de los desvíos. El objetivo principal de esta emergencia es acelerar los procesos de reparación para garantizar la salubridad y la seguridad de todos los habitantes de Guaymallén.

En tanto, Aysam deberá encargarse de mitigar el impacto ambiental.

ETIQUETAS:

Guaymallendesborde cloacalemergencia

+ Noticias

Boletín Oficial

Por del desborde cloacal de la calle Tirasso, Guaymallén declaró la emergencia sanitaria

Por: Belén García

servicio meteorológico

Llega el martes sin cambios en la temperatura y con alerta por tormentas en Mendoza

Por: Redacción NDI

¿SE VA A LA CASA BLANCA?

Es argentino y figura entre los principales candidatos a ser DT del Real Madrid: ¿de quién se trata?

Por: Lucian Astudillo

Gran Hermano

Así se definió la primera placa planta de Gran Hermano

Por: Agustin Zamora

JUICIO POLÍTICO

Jugado y sin fichas: el Jury de Enjuiciamiento contra el juez Sarmiento define si acepta el pedido de recusación de 13 de sus miembros

Por: Lucian Astudillo

AVANZA LA CAUSA

Lucha contra el narcotráfico: la Justicia confirmó el procesamiento de “la Yaqui” Vargas y Mercedes Rus lo celebró

Por: Lucian Astudillo
Instagram Facebook Twitter