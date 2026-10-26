Policía: cuántos efectivos se suman y por qué el Gobierno habla de cifra récord

El Gobierno provincial presentó a 285 nuevos policías que se incorporarán a las tareas de seguridad en la provincia, en el marco de una política oficial orientada a reforzar los recursos humanos de la fuerza. El Gobierno también proyecta que 2026 cierre con una cifra récord de nombramientos policiales, aunque el resultado final dependerá de las incorporaciones que se concreten durante los próximos meses.

La presentación se produce en un contexto en el que el Ministerio de Seguridad y Justicia busca ampliar la presencia policial y sostener la incorporación de personal formado en el Instituto Universitario de Seguridad Pública (IUSP). La iniciativa combina el ingreso de nuevos agentes con inversiones en equipamiento, movilidad y herramientas tecnológicas para la prevención y la investigación del delito.

El anuncio se suma a otras incorporaciones realizadas durante el año. En junio, la Provincia informó el ingreso de 149 efectivos a distintas dependencias policiales, mientras que en agosto comunicó el egreso de otros 229 auxiliares distribuidos en diferentes regiones. Las cifras corresponden a anuncios realizados en distintas etapas del calendario y no deben interpretarse automáticamente como un total de efectivos que ya se encuentran en funciones.

Más incorporaciones previstas para 2027

La ampliación de la fuerza también aparece entre las previsiones del Presupuesto provincial para el próximo año. Durante la presentación de las partidas de Seguridad y Justicia ante la Legislatura, la ministra Mercedes Rus anunció que el Ejecutivo contempla 750 nuevos nombramientos policiales y otros 220 para el Servicio Penitenciario.

El plan presupuestario incluye, además, la adquisición de cámaras de videovigilancia, vehículos, motos, armas, chalecos antibalas y otros elementos para el trabajo operativo. Entre las iniciativas tecnológicas figura un sistema de respuesta inmediata mediante drones conectados al 911.

La política de incorporación de personal constituye uno de los ejes de la estrategia de seguridad del Gobierno de Alfredo Cornejo. Sin embargo, el número de nuevos agentes es solo uno de los indicadores para evaluar el funcionamiento de la fuerza: también inciden su distribución territorial, la disponibilidad de equipamiento, la formación profesional y los resultados concretos de las tareas de prevención.

Con la presentación de los 285 efectivos, el Ejecutivo busca mostrar avances en el refuerzo de la Policía provincial y anticipa que mantendrá esa línea de trabajo durante 2027.