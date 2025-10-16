Polémica: un egresado se disfrazó de “mujer violada” y quedó en el centro de las críticas

En las últimas horas, las redes sociales se escandalizaron por un polémico hecho. Y es que, un alumno del Instituto Provincial de Educación Técnica N°267, ubicado en Bell Ville de Córdoba, se disfrazó de “mujer violada” en una fiesta durante su viaje de egresados.

Durante la jornada del miércoles, la fotografía comenzó a dar vueltas por redes sociales y generó una respuesta rápida de los usuarios, pues personas como organizaciones repudiaron esta actitud del alumno que se encontraba en Bariloche festejando su último año.

Este aparece con una peluca, maquillaje corrido y manchas de sangre, además de la inscripción literal de mujer violada en pecho y espalda. Algo que fue recibido como una burla hacía las víctimas de la violencia de género y a quienes luchan por detenerla.

Distintas organizaciones y comunidad educativa pidieron sanciones contra el este adolescente y reclamaron una respuesta por parte de las instituciones. “No es una broma, es violencia simbólica. Detrás de cada ‘chiste’ de este tipo hay una sociedad que todavía no termina de comprender la magnitud del problema”, indicaron desde Ni Una Menos Bariloche.

La empresa de viajes por su parte se desligó del hecho y lo señaló como una iniciativa individual, aunque afirmaron que revisarán los protocolos para evitar hechos así en el futuro.