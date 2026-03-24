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Casa Rosada
DÍA DE LA MEMORIA

Polémica en puerta: el Gobierno publicó un adelanto del video institucional por el 24 de marzo y ya dividió aguas

La cuenta oficial de Casa Rosada difundió un adelanto de poco más de un minuto de lo que será el video institucional por los 50 años del golpe de 1976. El contenido completo se emitirá a las 9 en redes oficiales.

En la antesala de otro Día de la Memoria -este, especial por tratarse del 50° aniversario del golpe de Estado-, el gobierno de Javier Milei volvió a generar controversia con el adelanto de un video institucional para conmemorar la fecha.

A través de una publicación en las redes oficiales de Casa Rosada, el Ejecutivo nacional difundió un video de poco más de un minuto en el que se pone énfasis en recordar el “Día de la Memoria por la Verdad y la Justicia COMPLETA“.

La pieza audiovisual está acompañada de un escueto texto en el que el Gobierno expresa. “Mañana se cumplen 50 años del 24 de marzo de 1976, fecha que demanda conocer la historia completa, de ambos lados y sin mentiras“.

Según se detalla en el posteo, el video completo será publicado a las 9 del martes 24 de marzo tanto en los canales oficiales de Youtube y “X”.

Cabe recordar que en 2025 el gobierno de Javier Milei ya había adoptado una postura similar, cuando en las redes sociales oficiales del Poder Ejecutivo se difundió un video de 20 minutos que con la premisa de “Memoria Completa” condena también las acciones de agrupaciones como Montoneros y el ERP, además de volver a rechazar la cifra de 30.000 desaparecidos durante la dictadura.

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