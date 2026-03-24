Polémica en puerta: el Gobierno publicó un adelanto del video institucional por el 24 de marzo y ya dividió aguas

En la antesala de otro Día de la Memoria -este, especial por tratarse del 50° aniversario del golpe de Estado-, el gobierno de Javier Milei volvió a generar controversia con el adelanto de un video institucional para conmemorar la fecha.

A través de una publicación en las redes oficiales de Casa Rosada, el Ejecutivo nacional difundió un video de poco más de un minuto en el que se pone énfasis en recordar el “Día de la Memoria por la Verdad y la Justicia COMPLETA“.

La pieza audiovisual está acompañada de un escueto texto en el que el Gobierno expresa. “Mañana se cumplen 50 años del 24 de marzo de 1976, fecha que demanda conocer la historia completa, de ambos lados y sin mentiras“.

ADELANTO



Mañana se cumplen 50 años del 24 de marzo de 1976, fecha que demanda conocer la historia completa, de ambos lados y sin mentiras.



VIDEO COMPLETO MAÑANA A LAS 9:00 HS, POR YOUTUBE Y X. pic.twitter.com/mMuXCJ07HW — Casa Rosada (@CasaRosada) March 24, 2026

Según se detalla en el posteo, el video completo será publicado a las 9 del martes 24 de marzo tanto en los canales oficiales de Youtube y “X”.

Cabe recordar que en 2025 el gobierno de Javier Milei ya había adoptado una postura similar, cuando en las redes sociales oficiales del Poder Ejecutivo se difundió un video de 20 minutos que con la premisa de “Memoria Completa” condena también las acciones de agrupaciones como Montoneros y el ERP, además de volver a rechazar la cifra de 30.000 desaparecidos durante la dictadura.