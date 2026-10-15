Polémica en el IPV: quién es el funcionario que fue apartado por presuntas irregularidades

La salida de Sergio Miranda del Instituto Provincial de la Vivienda (IPV) quedó envuelta en cuestionamientos por el funcionamiento del programa Mi Escritura, destinado a facilitar la obtención de títulos de propiedad a familias adjudicatarias de viviendas sociales. Según fuentes del organismo citadas por el medio el Post, el exresponsable de la Unidad Ejecutora dejó el cargo el 30 de septiembre, después de un viaje a Estados Unidos, sin que se difundiera un anuncio oficial sobre su desvinculación.

El foco de las sospechas está puesto en la presunta reasignación de escrituras que inicialmente habían sido distribuidas por sorteo entre los escribanos. Profesionales consultados por el medio denunciaron que algunos trámites habrían terminado en manos de Daniela Llaver, pareja de Miranda, incluso cuando ya tenían otro notario asignado. También señalaron diferencias en la complejidad de los expedientes recibidos por cada profesional y un episodio en el que dos personas habrían acudido al IPV para pagar honorarios a una pasante del estudio del exfuncionario. Llaver figura como notaria reguladora en al menos 38 decretos del programa de Regularización Dominial publicados durante 2026, de acuerdo con la información difundida.

Miranda rechazó las acusaciones y sostuvo que el sistema de sorteo impedía direccionar los trámites. Explicó que decidió dejar el puesto porque consideraba cumplidos sus objetivos y no podía compatibilizar las tareas del programa con su actividad profesional. “Mi salida se dio consensuada”, afirmó, y aclaró que su pareja fue contratada por una cooperativa para realizar escrituras. Por su parte, el IPV no informó oficialmente los motivos de la desvinculación ni aclaró quién habría autorizado las presuntas reasignaciones o qué ocurrió con los pagos mencionados.

La controversia se conoció en paralelo con la aprobación en el Senado provincial de una ley destinada a agilizar la escrituración de viviendas del IPV. Durante el debate, el senador Omar Parisi, ex titular del organismo, reclamó un mecanismo transparente de sorteo o rotación de escribanos para evitar que los trámites se concentren en profesionales vinculados con sectores de poder. Miranda, quien fue senador por el Partido Demócrata y ocupó distintos cargos políticos antes de incorporarse al espacio del PRO.