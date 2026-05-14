Polémica en el Congreso: un diputado libertario llegó al recinto en un vehículo de 100 mil dólares

En los últimos días se armó un gran revuelo en la Cámara de Diputados de la Nación, y es que un legislador llegó al recinto con una Tesla Cybertruck y la estacionó en el predio oficial. Situación que a Martín Menem no le gustó y le ordenó retirar, pues termina yendo en contra del mensaje de austeridad que el gobierno quiere mostrar.

Pese a esto, el propio diputado Manuel Quintar se mostró en redes sociales con este vehículo. Así, en su cuenta de X, el oriundo de Jujuy se mostró junto a la camioneta asegurando que la compró con fondos propios y está declarada como corresponde.

Gesto que el legislador calificó como parte de la “batalla cultural” que esta dando el gobierno, ya que busca defender que un ciudadano que trabaja en el sector privado pueda tener la posibilidad de alcanzar bienes de consumo siempre que sean legales.

Y es que, Quintar no solo es diputado, sino que está recibido de abogado y en Jujuy su familia maneja un importante sanatorio. Sosteniendo que su paso por el privado le permitió adquirir este vehículo sin necesidad de fondos provenientes del Estado.

A mi nombre, con la mía…

Pronto toda la info de los radikukas con la NUESTRA… pic.twitter.com/2Ps13Bbcel — Manuel Quintar (@manuelquintar) May 13, 2026

Cuánto cuesta el vehículo

Según datos de mercado, esta pick-up eléctrica estadounidense tiene un valor base de 80 mil dólares, aunque a eso se deben sumar cargas impositivas que hoy están vigentes en Argentina. Entre eso están los aranceles de importación, IVA e impuesto al lujo, rondando un valor final superior a los 100 mil dólares.

Vehículo que, según la Dirección Nacional de los Registros Nacionales de la Propiedad del Automotor (DNRPA), ingresó con documentación en regla y bajo el protocolo establecido por el Decreto 196/2025 para vehículos sin homologación previa. Aunque por el momento se encuentra a la espera de una chapa patente definitiva.