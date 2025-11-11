Polémica en Cacheuta: los turistas se quejaron por los altos precios para subir a un cerro

Una fuerte polémica se desató en Mendoza tras conocerse que se está cobrando una entrada de $5.000 por persona para acceder al Cerro Comisión, un espacio natural emblemático ubicado sobre la ruta provincial 82, en Cacheuta, departamento de Luján de Cuyo. La medida generó malestar en la comunidad de montaña, que advierte que este tipo de cobros restringe el acceso a lugares que durante décadas fueron de uso público y gratuito.

El Cerro Comisión es uno de los destinos más elegidos por deportistas, corredores y grupos de trekking de toda la provincia. Sin embargo, en las últimas semanas quienes intentaron ingresar se encontraron con una garita de cobro instalada en el ingreso al sendero, donde se exige el pago del canon. “Este espacio era utilizado como escuela de montaña desde hace más de 50 años. Nos vamos, no pagamos”, relató indignado uno de los deportistas que llegó hasta la Quebrada de los Berros y denunció la situación en redes sociales.

Este caso se suma a otros similares ocurridos en la zona de Luján de Cuyo. La Cascada del Ángel, la Cascada de El Salto y varios cerros de La Crucesita también fueron arancelados en los últimos años, lo que muchos consideran una “privatización encubierta” de espacios naturales.

Desde la Municipalidad de Luján de Cuyo aclararon que el sendero del Cerro Comisión se encuentra en una propiedad privada, cuyos dueños iniciaron un expediente de factibilidad para habilitar un emprendimiento turístico, aunque todavía no cuentan con la aprobación definitiva. “Presentaron la documentación inicial y el seguro, y ahora estamos verificando el servicio de emergencia para garantizar la asistencia en caso de accidente”, informaron fuentes municipales.

El municipio explicó además que, mientras se completa el trámite de habilitación, los propietarios fueron autorizados a funcionar de forma transitoria para evitar el cierre total del acceso. “La idea es que el lugar siga siendo accesible y ordenado, evitando conflictos como los que ya tuvimos en otros sitios donde los privados directamente cerraron el paso”, señalaron.

Desde el Ministerio de Energía y Ambiente de Mendoza aclararon que, en los casos de áreas protegidas, el cobro solo puede realizarse si está regulado por la autoridad de aplicación. Sin embargo, tratándose de un espacio privado, el propietario puede cobrar una entrada siempre que cuente con la habilitación comercial otorgada por el municipio. “El único impedimento legal sería bloquear el acceso a la ribera de un río, si no existiera otro camino alternativo”, explicaron desde la cartera ambiental.

Especialistas en derecho ambiental remarcan que los ríos, arroyos y lagunas son bienes de dominio público, tal como establece el Código Civil y Comercial argentino. “La ribera del río también es de uso público —explicó el docente y especialista Guillermo Hernández—, aunque no debe confundirse con el camino de sirga, que en Mendoza no existe como tal”.

El camino de sirga, regulado en el artículo 1974 del Código Civil, obliga a los propietarios de terrenos linderos con cursos navegables a dejar libre una franja de 15 metros. Sin embargo, ese derecho de acceso no implica un dominio público pleno, ya que está pensado para la navegación y no para el tránsito turístico o recreativo.

Mientras tanto, la controversia sigue creciendo. Para muchos mendocinos, el cobro en espacios naturales marca un preocupante avance de la privatización sobre el patrimonio ambiental común, mientras otros sostienen que la regulación y el canon podrían garantizar orden y seguridad en zonas de alta afluencia turística. Lo cierto es que el Cerro Comisión, ícono del trekking mendocino, hoy se transformó en el nuevo epicentro del debate entre naturaleza, propiedad y acceso público.