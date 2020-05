El humorista generó controversia luego de opinar sobre la actualidad argentina y asegurar que debemos transformarnos en el país liderado por Nicolás Maduro: «Sí o sí tenemos que ser populismo«.

La cuarentena obligatoria que se decretó por el coronavirus perjudicó la economía del país. A diario se debate sobre si es correcto continuar con el freno de las actividades laborales de los ciudadanos por la pandemia. A su vez se instaló una tendencia en las redes sociales en donde se analizan ideas a las que debe responder Alberto Fernández.

En ese marco, Dady Brieva opinó sobre la incierta situación política, social y económica que transita el país y dio que hablar con sus polémica declaraciones en el programa de radio «Volver Mejores». «Cuando volvimos, creí que no iban a estar más los que estaban. Creí que se iba a investigar. Me dio ilusión eso. Yo sé que no es fácil, pero no me quiero quedar con que no es fácil. Tengo la sensación de que si no investigamos, no juzgamos, no encarcelamos, no intervenimos a evasores, medios, fugadores, comunicadores, justicia y entidades financieras, fuimos«, comenzó a explicar el humorista.

«Vos (Alberto Fernández) fuiste elegido, amigo, vos sos el responsable; sé que estás haciendo muchas cosas y todos los dirigentes están haciendo muchas cosas, pero no se puede más. (Carlos) Stornelli sigue trabajando, los tipos se van… ¿hay posibilidades de investigarlo? Los periodistas siguen hablando como si nada ocurriera. Tiran piedras, tiran piedras, tiran piedras…», continuó Brieva luego de referirse a uno de los fiscales que investigó la corrupción kirchnerista.

Y disparó: «Hagamos lo que hagamos, siempre vamos a ser Venezuela, los cubanos, el populismo…. Todos esos neologismos que inventaron ellos y para mí no son nada. Y la verdad que si vamos a terminar como Venezuela… si tarde o temprano vamos a ser Venezuela, seamos Venezuela ahora, loco. Punto. Ya está. Seamos Venezuela ahora».

«Hace días que pienso que a nuestro querido Alberto le dieron para hacer la comida y para darnos de comer en un picnic. Somos todos chicos en un picnic y él es el profe de educación física. Se larga a llover, la pandemia, una cosa que no teníamos prevista. Y además hay mosquitos. Él está tratando de hacer todo, de guarecernos, de poner carpitas… Todo junto. Pero Alberto y nuestros dirigentes se tienen que dar cuenta de que hasta que no busquemos un lugar donde guarecernos y neutralicemos los mosquitos, no nos van a dar de comer tranquilos«, argumentó el actor.