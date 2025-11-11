Plataformas electrónicas: los cambios para regular el transporte que aprobó el Senado

Este martes el Senado otorgó sanción definitiva al proyecto del Poder Ejecutivo que modifica las leyes provinciales N° 9086 y N° 7412, con el propósito de adaptar la regulación del transporte de pasajeros a las nuevas modalidades surgidas con el uso de plataformas electrónicas.

La propuesta fue aprobada por 19 votos positivos y 17 negativos.

La norma introduce cambios en los artículos 53, 64 y 85 de la Ley N° 9086 e incorpora nuevos incisos y reformas en la Ley N° 7412, fortaleciendo las facultades de control y fiscalización sobre las empresas de redes de transporte (ERT). El objetivo es brindar mayor seguridad jurídica, transparencia y equidad entre los distintos prestadores del servicio.

Entre las principales disposiciones, se establece que los permisionarios deberán ser personas humanas titulares del vehículo, con un permiso precario y revocable otorgado por la Autoridad de Aplicación, y que no podrán poseer más de un permiso, salvo en el caso de los vehículos eléctricos.

También se fijan sanciones para las plataformas que incumplan la normativa, que podrán incluir multas, suspensión temporal por hasta dos años o inhabilitación definitiva. Las empresas estarán obligadas a abstenerse de asignar viajes a conductores sin permiso de explotación y de realizar cualquier tipo de publicidad que promueva el incumplimiento de la ley.

El texto aprobado amplía las competencias del Ente de la Movilidad Provincial (EMoP), al que se autoriza a controlar la facturación, ingresos y documentación de las empresas, aplicar sanciones y ejecutar el cobro de multas a través de la Administración Tributaria Mendoza (ATM).

Desde el Ejecutivo provincial se remarca que la actualización normativa responde a los cambios tecnológicos y a la necesidad de garantizar condiciones de competencia leal entre los servicios tradicionales y los digitales. La reforma se apoya en la experiencia obtenida desde las primeras regulaciones, buscando mejorar la movilidad desde la perspectiva de los usuarios y optimizar los mecanismos de control.

Además, la ley incorpora un enfoque ambiental al promover la incorporación de vehículos eléctricos dentro del sistema de transporte privado. En ese sentido, se modifican las disposiciones del artículo 53 de la Ley N° 9086 para eximir a los permisionarios que utilicen vehículos eléctricos de ciertas limitaciones, como la cantidad de permisos o los requisitos de titularidad, incentivando la movilidad sustentable en línea con los objetivos del Plan Integral de Movilidad 2030.