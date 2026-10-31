Planes de ahorro: previo al fallo de la Corte, el Partido Verde tiene dudas sobre un dictamen clave

La disputa judicial por los planes de ahorro para la compra de vehículos sumó un nuevo capítulo en Mendoza. El presidente del Partido Verde, Mario Vadillo, volvió a involucrarse públicamente en el caso ACIAR y advirtió que el reciente dictamen de la Procuración General no puede interpretarse como un triunfo de los consumidores, pese a que incorpora recomendaciones para evitar que las deudas acumuladas se conviertan en una carga imposible de afrontar.

La causa alcanza a unos 30.000 ahorristas mendocinos que cuestionaron los aumentos de las cuotas de planes automotores. En febrero de 2024, una sentencia de primera instancia había declarado abusiva la cláusula del valor móvil y ordenado una reducción del 14%, con actualización posterior mediante el índice de precios al consumidor. Sin embargo, en abril de 2026, la Segunda Cámara Civil revocó esa resolución y respaldó el mecanismo contractual utilizado por las administradoras.

Ahora, la Procuración General emitió un dictamen que será considerado por la Suprema Corte, aunque no es vinculante. Vadillo puso el acento en una contradicción: el organismo considera aplicables los argumentos de la Cámara que rechazó el reclamo de fondo de los ahorristas, pero al mismo tiempo propone mecanismos para limitar el impacto económico de las diferencias acumuladas desde 2019.

Entre las recomendaciones figura crear un protocolo de reestructuración de saldos que permita financiar las deudas sin intereses moratorios ni punitorios, establecer límites a las cuotas adicionales y exigir información detallada sobre cómo se calcula cada importe.

Uno de los puntos más relevantes es que la deuda a refinanciar no debería superar el valor actual de mercado del vehículo. También se propone que la Suprema Corte evalúe suspender temporalmente ejecuciones, secuestros de automóviles y acciones de cobro mientras se analizan las propuestas de regularización.

Vadillo destacó además que la cautelar vigente desde 2019 continúa produciendo efectos mientras no exista una sentencia definitiva. Esto significa que el dictamen no elimina automáticamente la protección judicial que alcanzó al colectivo.

La resolución final todavía no llegó. La Suprema Corte deberá decidir si confirma o revierte el fallo de Cámara. Mientras tanto, el planteo vuelve a dejar en evidencia la incertidumbre de miles de familias que pagaron sus planes y todavía enfrentan reclamos por diferencias acumuladas.

La discusión ya no pasa solamente por cuánto aumentaron las cuotas, sino también por cuánto pueden terminar debiendo los consumidores por un vehículo que, en algunos casos, ya pagaron.